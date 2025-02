I Fantastici Quattro: Gli Inizi, un poster potrebbe nascondere in bella vista un cameo dai fumetti

I Marvel Studios hanno pubblicato il primo teaser trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi all’inizio di questa settimana insieme ad alcuni poster unici che, brevemente, hanno causato qualche controversia relativa all’intelligenza artificiale (in realtà, era solo un pessimo Photoshop).

Guardando questi poster con attenzione, i fan credono di aver individuato un potenziale Easter Egg importante su uno dei poster, un riferimento che rende omaggio alla serie di fumetti in quattro numeri del 1994 di Kurt Busiek e Alex Ross, Marvels.

Come puoi vedere nel post di Reddit qui sotto, il fotografo in prima fila e al centro ha una sorprendente somiglianza con Philip Sheldon. Nel fumetto, Sheldon è un fotografo di cronaca che assiste ad alcuni momenti incredibili nella storia della Marvel Comics, nell’arco di diversi decenni, dalla prospettiva di un uomo qualunque. “Stesso vestito, un occhio coperto dalla telecamera (nasconde la benda?), stessa età”, sottolinea questo fan. “Sheldon stava fotografando tutti i principali eventi canonici dell’MCU durante l’età d’oro dei fumetti, quindi questo si adatterebbe.”

È difficile negare la somiglianza e, sebbene questo possa essere poco più di un divertente Easter Egg incluso nel poster per i fan, è possibile che Sheldon avrà un piccolo ruolo da svolgere in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Dopotutto, con il regista Matt Shakman che abbraccia l’estetica degli anni ’60 e probabilmente rende omaggio a quell’era della narrazione dei fumetti Marvel, ci saranno sicuramente molti riferimenti profondi simili per i fan di lunga data dei fumetti.

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero inoltre comparire nel film.