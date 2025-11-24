Cynthia Erivo si prepara a mettere in scena l’Otello di Shakespeare insieme a Rachel Brosnahan

Cynthia Erivo è pronta a passare a un nuovo ruolo, dopo il grande successo di Wicked. La tre volte candidata all’Oscar, che ha vinto un Tony Award per il suo ruolo ne Il colore viola a Broadway nel 2016, è forse più nota per aver interpretato Elphaba Thropp in Wicked del 2024 e Wicked – Parte 2 del 2025, che adattano rispettivamente il primo e il secondo atto del musical di Broadway che racconta la storia delle origini della Strega Cattiva dell’Ovest.

Secondo Variety, Cynthia Erivo è stata scritturata per un adattamento cinematografico dell’Otello di William Shakespeare. Il progetto, che sarà girato a Doha, in Qatar, sarà una versione cinematografica della produzione teatrale del 2016 del New York Theatre Workshop dell’iconica opera, diretta da Sam Gold e che ha reinterpretato gli eventi dell’opera ambientandoli nel mezzo della guerra in Medio Oriente.

Erivo interpreterà Emilia nel prossimo film sulla tragedia di Shakespeare. Il personaggio, originariamente interpretato da Marsha Stephanie Blake nel 2016, è la moglie del cattivo dell’opera, Iago. Erivo sarà affiancata da diverse persone che hanno preso parte alla produzione del 2016.

Tra queste, la produttrice Barbara Broccoli, che si trova anche lei a un bivio nella sua carriera. Questa è la prima produzione cinematografica a cui è stata assegnata da quando ha ceduto il pieno controllo del franchise di James Bond ad Amazon MGM Studios e si è dimessa dalla produzione dopo aver portato sullo schermo molti capitoli, a partire da GoldenEye del 1995.

Broccoli ha rilasciato una dichiarazione su Otello, affermando di “aver voluto produrre l’adattamento cinematografico di Otello fin da quando abbiamo messo in scena la produzione a New York nel 2016”.

Tornano dalla produzione del 2016 anche la star di Superman Rachel Brosnahan nel ruolo di Dedemona, la moglie di Otello, e la star di Selma David Oyelowo nel ruolo di Otello stesso. Oyelowo dirigerà e produrrà anche il film. L’altro produttore già ingaggiato, oltre a lui e Broccoli, è Nicky Bentham di Eon Productions. Di seguito, un commento di Oyelowo sul progetto: “La nostra versione cinematografica di Otello è moderna e coraggiosamente ambiziosa. Per riuscirci davvero, servono attori coraggiosi. Cynthia non è solo un talento generazionale, ma anche una cara amica con cui sono sempre entusiasta di collaborare, e Rachel è stata un sogno da interpretare nella nostra produzione teatrale originale ed è stata un pilastro ispiratore attorno al quale costruire la nostra nuova interpretazione di questa storia leggendaria.”

Sebbene Cynthia Erivo abbia già sostituito Marsha Stephanie Blake, ci sono ancora ruoli aperti che potrebbero consentire diversi ritorni. Tra questi potrebbero esserci Daniel Craig (Casino Royale, Skyfall) nel ruolo di Iago, Finn Wittrock (American Horror Story, La La Land) nel ruolo del luogotenente di Otello, Cassio, e Matthew Maher (La nostra bandiera significa morte) nel ruolo di Roderigo, innamorato di Desdemona.