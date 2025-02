Denis Villeneuve si dice pronto a realizzare Dune: Messiah

Il regista di Dune e Dune – Parte Due, Denis Villeneuve, ha spiegato di non volersi più prendersi una pausa dal franchise prima di dirigere Dune: Messiah (anche noto come Dune – Parte Tre). Durante una sessione di domande e risposte ai Saturn Awards (riportata da Collider), il regista ha parlato dei suoi piani per il prossimo adattamento e del perché le cose sono cambiate nel corso del precedente anno. “Il cuore di Chani è spezzato, è l’inizio della Guerra Santa ed è lì che ci siamo lasciati, quindi in un certo senso direi che è abbastanza simile”, ha detto Villeneuve quando gli è stato chiesto quanto tempo sarà passato tra Dune – Parte Due e Dune: Messiah.

“Mi aspettavo di fare qualcos’altro prima, ma francamente questa è l’ispirazione che mi è venuta in mente quando mi sono preso una pausa quest’estate e stavo tornando indietro per finire la storia”, ha aggiunto Villeneuve. Villeneuve ha anche attribuito alla risposta entusiastica a Dune – Parte Due il suo interesse a realizzare Dune: Messiah il prima possibile. “Sono stato davvero commosso dal modo in cui la Seconda Parte è stata accolta dai cinefili di tutto il mondo, e ho sentito l’appetito e il desiderio di vedere di più e la responsabilità di finire quella storia”, ha dichiarato.

Powered by

Nonostante Dune – Parte Due abbia riscosso ampi consensi e sia diventato un successo al botteghino, non è sempre stato garantito che Villeneuve sarebbe tornato per un altro capitolo. Poco dopo l’uscita del film, Villeneuve ha dichiarato di ritenere “salutare fare un piccolo passo indietro” dopo aver trascorso sei anni consecutivi nel franchise di Dune. Ha anche dichiarato che sarebbe tornato a girare Messiah solo se avesse saputo che sarebbe stato “migliore della seconda parte”. Tuttavia, nell’aprile del 2024, è stato riferito che Dune: Messiah era in fase di sviluppo iniziale, con Villeneuve che stava scrivendo la sceneggiatura.

Denis Villeneuve pronto a dirigere Dune: Messiah

Prima di procedere con Dune: Messiah, Villeneuve è stato ingaggiato per dirigere Nuclear War: A Scenario. Nel giugno 2024, la Warner Bros. ha fissato una data di uscita per il dicembre 2026 per un “film evento” diretto da Villeneuve. Al momento dell’annuncio, il progetto era ancora senza titolo, il che ha fatto sorgere la domanda su cosa avrebbe fatto il regista in seguito. Proprio il mese scorso, Villeneuve ha lasciato intendere che Dune: Messiah sarà il suo prossimo progetto, esprimendo il desiderio di tornare al franchise. È una prospettiva eccitante che, a quanto pare, non ci sarà da aspettare troppo a lungo prima che il nuovo film arrivi nelle sale.

Dune – Parte Due è stato uno dei maggiori successi del 2024, ottenendo una nomination come Miglior film agli Oscar e 714,6 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il franchise è diventato una delle serie di blockbuster più importanti di quest’epoca, affascinando il pubblico con il suo grande spettacolo e l’ambiziosa visione di Villeneuve. Visto il successo dei primi due film, la WB è molto probabilmente entusiasta di battere il ferro finché è caldo, accelerando l’uscita di Dune: Messiah. È ancora meglio che questo sembri derivare dall’entusiasmo personale di Villeneuve piuttosto che dallo studio che lo ha costretto a tornare.

Anche se non è ancora ufficiale, sembra molto probabile che Dune: Messiah si assicurerà la già citata data del dicembre 2026, mettendolo in condizione di avere un buon successo al botteghino durante le festività natalizie. Se questo è il piano, significa che il film dovrà iniziare le riprese a un certo punto di quest’anno. Con Villeneuve che si sta rapidamente preparando per un altro viaggio di ritorno ad Arrakis, è probabilmente solo questione di tempo prima che altri dettagli su Dune: Messiah, come gli annunci di casting, siano confermati. E poiché il regista ha confermato che Messiah sarà il suo ultimo film su Dune, forse questa volta avrà più fortuna nell’ottenere l’elusiva nomination all’Oscar.

CORRELATE: