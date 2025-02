Anthony Mackie svela come Brave New World getta le basi per Avengers: Doomsday

La star di Captain America: Brave New World, Anthony Mackie ha condiviso il modo in cui il film in uscita getta le basi per Avengers: Doomsday. In un’intervista con ComicBook.com, all’attore è stato infatti chiesto del futuro di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe, dato che il personaggio è pronto a diventare uno dei leader della prossima squadra dei Vendicatori. “Quando [Thaddeus] Ross va da Sam, gli dice: ‘Voglio che tu riporti indietro i Vendicatori’”, ha detto Mackie. “Alla fine del film vediamo che Sam è diventato definitivamente Capitan America al 100%. Non ci sono dubbi”.

“Dopo aver visto questo film, la sua abilità, la sua compassione e tutto ciò che riguarda la sua leadership… tutto in lui grida Capitan America”, ha aggiunto Anthony Mackie, spiegando come l’arco narrativo di Sam in Brave New World porti alle fasi successive del viaggio del personaggio. Dopo che all’inizio Sam era in dubbio se volesse o meno assumere il mantello di Capitan America, sembra che alla fine di Brave New World si troverà saldamente a suo agio nel ruolo. “Così, quando arriverete a Doomsday, avrete Sam nel suo momento migliore e nella sua ora migliore, dopo questa battaglia in cui ha praticamente salvato il mondo da Red Hulk”, ha detto Mackie.

Powered by

Recentemente, Anthony Mackie ha confermato che riprenderà il ruolo di Capitan America sia in Avengers: Doomsday che Avengers: Secret Wars, che arriveranno nelle sale rispettivamente nel 2026 e nel 2027. Questi sono solo due dei progetti Marvel in cui l’attore ha intenzione di apparire per il resto del suo mandato nel MCU; ha espresso la speranza di un altro film da solista di Captain America, oltre a ruoli di supporto con altri supereroi. Al momento, non resta quindi che attendere di scoprire cosa accadrà di preciso al personaggio all’interno del film, impostandone dunque il futuro.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 13 febbraio.