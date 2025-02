Star Wars: lo sceneggiatore George Nolfi rivela come intende onorare il franchise

Da quando un decimo capitolo della saga di Star Wars è stato annunciato per la prima volta a Star Wars Celebration nel 2023, è diventato sempre più difficile tenere traccia degli sceneggiatori che si sono alternati nel lavorare a questo nuovo capitolo incentrato sulla Rey di Daisy Ridley. Il mese scorso è infine arrivata la notizia che George Nolfi (I Guardiani del Destino) ha firmato per dare alla regista Sharmeen Obaid-Chinoy un’altra riscrittura del racconto.

Parlando ora con Film Stories, Nolfi ha confermato il suo coinvolgimento nel prossimo film di Star Wars e ha dettagliato il suo approccio per dirigersi nella galassia lontano, lontano. “Il modo in cui mi approccio è, si guarda a ciò che è venuto prima di voi, si guardano le idee generali di quello che vogliono fare. Significato: Lucasfilm, Disney, Sharmeen [Obaid-Chinoy], la regista, e poi fai quello che fa uno scrittore, e cercare di mettere insieme i beat di una storia“, ha spiegato.

“Prova a immaginare personaggi, e poi presentalo con una comprensione che deve onorare, ovviamente, una lunga, incredibile tradizione.” Per quanto riguarda le sfide che un film di Star Wars presenta, Nolfi ha affrontato la nozione di potenzialmente scavare nella politica della galassia come fatto George Lucas prima di lui. “Se pensate a George Lucas, ai sei film che ha fatto e all’universo che ha creato, è in realtà molto permeato da ampie nozioni di politica“, ha detto lo scrittore. “Non si parla di oggi, ma c’è il nazismo e l’Impero romano.“

“La democrazia dell’impero romano che crolla e diventa un impero, e la perenne storia di esseri umani che si organizzano contro il caos, e poi gli strumenti che aiutano le società umane a reprimere il caos diventano oppressione“. “Quindi questo è davvero molto centrale rispetto a quello di cui George Lucas parlava,” Nofli ha continuato. “E una delle cose meravigliose della fantascienza e di Star Wars – che è quasi fantascienza o opera spaziale – è che puoi sollevare le questioni più profonde senza sentirti come in una classe di filosofia, o in una classe di scienze politiche, o qualcosa che ho letto sul giornale oggi.“

Cosa sappiamo del nuovo film di Star Wars

Abbiamo già sentito che il film ruoterà intorno a Rey, ora Maestro Jedi, che cerca di creare un nuovo ordine Jedi mentre tenta di combattere le forze oscure che si ergono per fermarla. Sharmeen Obaid-Chinoy rimane attaccata a dirigere questo film fino ad oggi nominato come “New Jedi Order” che è, per tutti gli scopi e le intenzioni, Episodio X. Si prevede che servirà da epilogo alla trilogia del sequel, che potrebbe in qualche modo redimere le discutibili decisioni creative prese in quei film. Ad oggi, non vi sono però maggiori informazioni sul progetto.

