Buffy: il reboot manterrà un aspetto importante della serie originale

Il riavvio previsto di Buffy l’ammazzavampiri manterrà un aspetto importante della serie originale. All’inizio di febbraio è stato confermato che Hulu stava procedendo con l’ordine di un pilot per un progetto di Buffy l’ammazzavampiri che avrebbe funzionato sia come riavvio che come sequel. Sarah Michelle Gellar riprenderà il suo iconico ruolo di Buffy Summers in un ruolo ricorrente, con l’attenzione rivolta a una nuova cacciatrice. La regista premio Oscar di Nomadland, Chloé Zhao, dirigerà il pilot, con le showrunner di Poker Face, Lilla e Nora Zuckerman, che scriveranno la sceneggiatura.

Lesley Goldberg di The Ankler riferisce che il reboot di Buffy sarà girato a Los Angeles, proprio come la serie originale. Sebbene ci sia stata una tendenza a far rimanere le produzioni cinematografiche e televisive a Los Angeles, in particolare dopo i devastanti incendi di quest’anno, è stato anche detto che i produttori e i talenti coinvolti ritenevano che Los Angeles fosse il posto giusto per il reboot.

Powered by

Cosa significa per il reboot di Buffy la notizia sulla location

Lo show originale è stato girato quasi interamente a Los Angeles, ambientato nella città immaginaria di Sunnydale, in California. Le location cruciali di Buffy, tra cui il liceo di Sunnydale e il Bronze, sono state girate in esterni in California. Lo stesso vale per il cimitero, la casa dei Summers e l’università di Sunnydale durante le stagioni centrali della serie soprannaturale. È difficile fare previsioni su cosa significherà la scelta delle location per il reboot, dato che tutto ciò che si sa dello show sono i produttori esecutivi coinvolti, ma la serie potrebbe presumibilmente rivisitare alcuni dei momenti fondamentali dell’originale.

I produttori esecutivi saranno i Zuckerman, così come Zhao e Gellar, insieme ai produttori originali Gail Berman, Fran Kuzui e Kaz Kuzui. Anche Dolly Parton, produttrice non accreditata durante la serie originale, è tra i produttori esecutivi del reboot della 20th Television e della Searchlight Television. Il creatore del franchise Joss Whedon non è coinvolto nel progetto, a seguito delle accuse di cattiva condotta e di aver favorito un ambiente di lavoro tossico nel 2021.

Tra i fan si è ipotizzato che il reboot si svolgerà in Ohio, dove si trova una seconda Bocca dell’Inferno. Tuttavia, le ultime notizie sembrano suggerire che, almeno per il pilot e gli episodi iniziali, il reboot potrebbe rivisitare la pericolosa città di Sunnydale, in California. Questo presenta alcune sfide, considerando come l’originale si è concluso con un addio a Sunnydale e l’attivazione di ogni potenziale cacciatrice.