Edi Gathegi, che vedremo in Superman, riflette sul suo ruolo in X-Men: L’inizio: “Un’occasione persa”

Edi Gathegi ha parlato apertamente del trattamento riservato a Darwin in X-Men: L’inizio del 2011, e condivide la sua opinione sul perché interpretare Mister Terrific di Superman “sia in un certo senso un modo per rimediare ai torti” commessi dal film Marvel.

Dopo il successo del franchise di Twilight, X-Men: L’inizio sembrava poter rappresentare la grande occasione per Edi Gathegi. Sfortunatamente, il suo periodo come membro degli X-Men fu interrotto bruscamente dall’uccisione del mutante da parte di Sebastian Shaw. All’epoca ci fu molta delusione, ma anche quattordici anni dopo, la scomparsa di Darwin rimane uno dei più grandi passi falsi del franchise degli X-Men agli occhi di molti fan.

Parlando con Entertainment Weekly, Edi Gathegi, che interpreta Mister Terrific del DCU in Superman, ha ammesso di essere d’accordo con i fan. “Non hanno torto”, ha riconosciuto l’attore. “Penso che si sia trattato solo di una cattiva rappresentazione e di un’occasione persa. C’era molto che avrebbero potuto fare con quel personaggio, probabilmente avrebbero dovuto farlo.”

“Aspettavo di essere riportato indietro [dopo L’inizio] perché, come sapete, il personaggio non muore. Il fatto che sia morto nel primo film non è poi così grave se fa quello che fa nei fumetti, ovvero tornare”, ha continuato Gathegi. “Ogni film uscito e il personaggio non è tornato, ha confermato che si è trattato di una rappresentazione distorta e di un’occasione persa.” Sebbene abbia avuto una carriera di attore di successo dal 2011, Superman sembra in un certo senso la seconda possibilità di Gathegi per un ruolo di successo.

A questo proposito, ha detto: “Questo lavoro è in un certo senso un modo per rimediare ai torti di Darwin. So che, allo stato attuale, non è l’unico progetto a cui prenderò parte”. Mister Terrific sarà un membro della “Justice Gang” insieme a Guy Gardner e Hawkgirl. Per quanto sia stato divertente far parte di un’altra squadra di supereroi, Gathegi era molto più entusiasta di immergersi a fondo in ciò che spinge Michael Holt a comportarsi in modo così sensato.

Descrivendolo come “uno degli eroi più filosoficamente avvincenti della DC“, l’attore ha aggiunto: “È un ateo che crede nella giustizia. Ha trovato un significato nella conoscenza. Ha capito che, sebbene l’universo possa essere crudele, l’intelligenza, la scienza e l’innovazione possono renderlo migliore. Ha scelto di diventare speranza piuttosto che soccombere alla disperazione di perdere sua moglie“. Il franchise degli X-Men ha deluso molti personaggi e trame, e Darwin è finito per essere un altro nome da aggiungere alla lista delle delusioni.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

