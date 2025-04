Avengers: Doomsday, Ciclope e Magneto insieme sul set. La Marvel ci sta prendendo in giro?

Negli ultimi giorni, alcune foto presumibilmente scattate sul set di Avengers: Doomsday sono diventate virali su piattaforme come X e Instagram. La prima mostra quella che sembra essere una conversazione tra James Marsden e Benedict Wong tra una ripresa e l’altra, mentre la seconda (che potete vedere a questo link) mostra Marsden nei panni di Ciclope accanto a Magneto, interpretato da Sir Ian McKellen.

Sebbene Wong non sia stato annunciato ufficialmente per il film del 2026, Marsden e McKellen sì, quindi non è che le star degli X-Men che condividono di nuovo lo schermo siano una grande sorpresa o uno spoiler. Tuttavia, c’è qualcosa di strano in entrambe le immagini.

Innanzitutto, sono apparse senza una fonte facilmente identificabile e come immagini singole; dobbiamo forse credere che chi le ha scattate abbia scattato una foto e basta? D’altra parte, se queste foto fossero state scattate ai Pinewood Studios, ad esempio, un dipendente – che rischia di perdere il lavoro se viene identificato – avrebbe potuto facilmente essere ritenuto responsabile (pensando di essere un problema più grave di quanto non lo sia in realtà) prima di condividere le foto con qualcuno che non si è fatto scrupoli a pubblicarle sui social media.

Sottolineiamo anche che le ricerche su Google non portano a immagini comparabili e che, a prima vista, entrambe sembrano molto reali. Non ci sono segni rivelatori di Photoshop, sebbene l’intelligenza artificiale sia così avanzata ormai che non sarebbe stato eccessivamente difficile generare queste foto in pochi minuti. Fondamentalmente, non possiamo escludere la possibilità che i Marvel Studios ci stiano prendendo in giro. Dopotutto non sarebbe la prima volta.

Quando le riprese di Avengers: Endgame ad Atlanta e il cast è stato avvistato con indosso i costumi di The Avengers, erano ben visibili valigette con la scritta “B.A.R.F.” Tutto ciò faceva sembrare che si trattasse solo di un altro flashback indotto dalla tecnologia. Di conseguenza, il viaggio nel tempo non ha mai sfiorato nessuno. Poi, c’è quella finta inquadratura di Ciclope dal set di Deadpool & Wolverine che ha disorientato tutti con successo dal fatto che la Torcia Umana fosse proprio lì sullo sfondo.

Resta da vedere se si tratti di una fuga di notizie reale, di un tentativo dei Marvel Studios di depistarci o di un fan annoiato con troppo tempo a disposizione. Le riprese di Avengers: Doomsday sono ora in corso, e foto dal set autentiche e false sono una possibilità molto concreta nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sembra improbabile che si possa dare una prima occhiata ufficiale al film prima del Comic-Con.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).