Furiosa: A Mad Max Saga segnerà una perdita di 120 milioni di dollari per la Warner Bros.

Un nuovo rapporto ha rivelato che Furiosa: A Mad Max Saga (qui la recensione) ha comportato una perdita economica piuttosto pesante per la Warner Bros. Il film, come noto, è un prequel del lungometraggio candidato all’Oscar Mad Max: Fury Road. Il prequel segue la storia di Furiosa, che da bambina rapita diventa un’adulta forte e pronta a combattere i potenti. Al posto di Charlize Theron, Anya Taylor-Joy e Alyla Browne hanno interpretato la protagonista in diverse età, con un cast di supporto che comprendeva Chris Hemsworth, Tom Burke, Lachy Hulme e George Shevtsov.

Il film, dopo la presentazione al Festival di Cannes, si è rivelato uno scottante flop al box office e secondo un nuovo rapporto di Deadline, avrebbe fatto perdere alla Warner Bros. quasi 120 milioni di dollari. Questo dato si basa sulla somma dei ricavi e dei costi totali del film. Oltre al suo incasso nelle sale, Furiosa: A Mad Max Saga avrebbe guadagnato 50 milioni di dollari con l’home entertainment e 85 milioni di dollari con la televisione e lo streaming. Sfortunatamente, tutto ciò non è riuscito a compensare i costi di produzione che, tra copie, pubblicità e distribuzione, hanno raggiunto i 330,6 milioni di dollari, portando il film a una perdita di 119,6 milioni di dollari.

Questo spiacevole risultato mette decisamente in dubbio i piani per ulteriori film della saga di George Miller, il quale aveva in precedenza anticipato di voler riportare sul grande schermo proprio Mad Max. Miller e Nico Lathouris hanno infatti affermato di aver già scritto insieme la sceneggiatura di Mad Max: The Wasteland, che segue l’antieroe titolare nell’anno precedente a Fury Road. Tuttavia, Miller aveva anche riconosciuto che l’opportunità di andare avanti con il prossimo film sarebbe dipesa dal risultato di Furiosa: A Mad Max Saga. A questo punto è improbabile che il regista riesca ad ottenere i finanziamenti per un ulteriore film.

In Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Il nuovo film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso per molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros., Furiosa: A Mad Max Saga è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre Anya Taylor-Joy , nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Il film è uscito nelle sale il 23 maggio 2024.