The Last of Us – stagione 2 debutterà ad Aprile 2025, ecco un teaser trailer!

The Last of Us – Stagione 2, la seconda stagione del dramma televisivo di HBO e Sony Pictures sarà lanciata ad aprile, come ha confermato lunedì Sony durante la presentazione del gigante dell’elettronica al Consumer Electronics Show di Las Vegas.

La tempistica del ritorno di “The Last of Us” è stata confermata da Neil Druckmann, capo dello studio e responsabile creativo di Naughty Dog, che ha creato il videogioco su cui si basa la fiction della HBO. Druckmann ha anche presentato al pubblico un breve teaser della seconda stagione, che ha dato ai fan un breve assaggio del Joel Miller di Pedro Pascal e di Ellie Williams di Bella Ramsey, oltre ad altri personaggi chiave.

Un intenso teaser di un minuto è stato pubblicato lunedì sul canale YouTube di Max, mostrando sprazzi di ciò che ci aspetta nella nuova stagione. In particolare, il teaser indica nuovamente il mese di aprile come data di uscita della seconda stagione, senza indicare una data specifica.

Nel teaser si vede per la prima volta Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, un personaggio nuovo per lo show ma che ha avuto un ruolo chiave nella serie di videogiochi “The Last of Us”. “Non importa se hai un codice come me”, dice dopo averla vista camminare lungo un corridoio buio, con la pistola in mano. “Ci sono cose che tutti concordano sul fatto che siano sbagliate”.

Cosa sappiamo su The Last of Us – Stagione 2

La logline ufficiale della seconda stagione recita: “Cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel ed Ellie sono coinvolti in un conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che hanno lasciato”.

È stato inoltre annunciato che “Helldivers”, lo sparatutto in terza persona di Arrowhead Games, sarà trasformato in un lungometraggio. L’originale “Helldivers” è stato un cult tra i giocatori in cooperativa, ma il franchise è esploso a livello mondiale quando il suo seguito “Helldivers 2” è stato pubblicato nel 2024. Il sequel è uno dei giochi per PlayStation più venduti di tutti i tempi, con 12 milioni di copie vendute nelle prime 12 settimane di commercializzazione.