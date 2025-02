I colori dell’anima – The Colors Within, al cinema solo dal 24 al 26 febbraio

I colori dell’anima – The Colors Within, il nuovo film anime della regista Naoko Yamada (La forma della voce) e di Science SARU, studio di animazione dietro alla serie fenomeno del momento DanDaDan, arriva nelle sale cinematografiche italiane in un evento speciale di tre giorni, il 24, 25 e 26 febbraio 2025, grazie a Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home video.

In questa nuova pellicola, la regista autrice di numerosi capolavori come La forma della voce, Liz e l’uccellino azzurro e The Heike Story, torna nuovamente a collaborare con il prestigioso studio d’animazione dallo stile inconfondibile, che ha realizzato alcune tra le serie più interessanti degli ultimi anni come DEVILMAN crybaby, The Tatami Galaxy e Scott Pilgrim – La serie.

Powered by

La regista torna a esplorare il tema dell’adolescenza partendo da un concept che porta sul grande schermo una vera e propria sinfonia di colori. Protagonista è infatti Totsuko, giovane studentessa dotata di un dono speciale: percepire le emozioni delle persone sotto forma di “colori”. Incapace di vedere il proprio colore, fatica tuttavia a trovare il proprio posto nel mondo. A stravolgere la sua vita è l’incontro con Kimi, affascinante studentessa che esprime un colore da cui Totsuko rimane incantata, e Rui, aspirante musicista per cui la famiglia ha in mente un futuro da medico. Uniti dal destino, i tre decidono di formare una band per esprimere le loro emozioni più nascoste, trovando nella musica lo strumento per stare insieme e per riscoprire se stessi.

Con una carriera costellata da titoli amati dal pubblico e dalla critica, Naoko Yamada torna alla regia di un film che esplora le emozioni attraverso la musica e l’amicizia. Accanto a lei e a Science SARU, un team di artisti d’eccezione: il titolo vanta infatti la commovente sensibilità di Reiko Yoshida (Violet Evergarden) alla sceneggiatura, le travolgenti melodie di Kensuke Ushio (Chainsaw Man, DanDaDan) alla colonna sonora e l’inconfondibile tratto di Takashi Kojima (Ride Your Wave) come character designer. A rendere ancora più speciale questo progetto è la supervisione di Genki Kawamura, il produttore di anime iconici come Your Name. e Suzume, gli indimenticabili lavori di Makoto Shinkai, regista che – a sua volta – ha definito “unico” questo film di Yamada.

I colori dell’anima – The Colors Within è pronto a conquistare il pubblico italiano grazie ad Anime Factory, che porterà questo emozionante lungometraggio al cinema con un evento imperdibile dal 24 al 26 febbraio.

La trama di I colori dell’anima – The Colors Within

Totsuko è una studentessa delle superiori con la capacità di vedere i “colori” degli altri. I colori della gioia, dell’eccitazione e della serenità, oltre al suo colore preferito. Kimi, una compagna di classe della sua scuola, emana il colore più bello di tutti. Anche se non suona uno strumento, Totsuko forma una band con Kimi e Rui, un tranquillo ragazzo appassionato di musica che incontra in una libreria di libri usati ai margini della città. Mentre si esercitano in una vecchia chiesa su un’isola remota, la musica li unisce, formando amicizie e creando legami. Riusciranno a scoprire i loro veri “colori”?