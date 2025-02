Letitia Wright riprenderà il ruolo di Shuri in Avengers: Doomsday e Secret Wars

Tra le voci secondo cui la Marvel sta cercando un nuovo attore per interpretare T’Challa (Jr.?) per Black Panther 3 e oltre, ora potremmo avere la conferma che l’attuale Black Panther dell’MCU tornerà per i prossimi grandi film evento dello studio. Secondo l’insider Daniel Richtman, Letitia Wright riprenderà il suo ruolo di Shuri per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Non sarebbe esattamente una grande sorpresa (dopotutto, ci aspettiamo che praticamente tutti i personaggi principali compaiano in uno o entrambi questi film), ma si parla già del nuovo T’Challa che avrà una parte in Doomsday, quindi sarà interessante vedere se Shuri avrà un ruolo significativo nella storia o se si presenterà semplicemente per passare il mantello del protettore del Wakanda a suo nipote.

Alla fine di Black Panther: Wakanda Forever, Shuri incontra il figlio che T’Challa ha avuto da Nakia (Lupita Nyong’o) e finalmente si concede di smettere di piangere la morte del fratello bruciando le sue vesti funebri. A Wright è stato chiesto se possiamo aspettarci di vedere Shuri in uno dei prossimi film di Avengers e/o in Black Panther 3 durante una recente apparizione su The View. “Vorrei continuare con Shuri. È uno dei miei personaggi preferiti, una tale benedizione, onestamente, non sto scherzando. Le sono così grata. Ci sono molte cose in arrivo”, ha aggiunto con un sorriso.

Un terzo film di Black Panther deve ancora ricevere il via libera ufficiale, ma Nate Moore della Marvel ha praticamente confermato che il progetto è in fase di pianificazione con il regista Ryan Coogler pronto a tornare a prenderne il timone, quindi diremmo che è solo questione di tempo prima che venga ufficialmente annunciato.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.