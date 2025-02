J.K. Simmons commenta la possibilità di tornare nel MCU nei panni di J. Jonah Jameson

Il Premio Oscar J.K. Simmons ha parlato del suo ritorno nel MCU per Spider-Man 4, e sembra che, per lui, la porta sia potenzialmente aperta. Simmons è apparso originariamente nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi come J. Jonah Jameson, l’impertinente caporedattore del The Daily Bugle.

Quando l’MCU ha rilanciato Spider-Man, sembrava che sarebbe stato uno dei tanti personaggi rivisitati. Tuttavia, Simmons ha ripreso il suo ruolo in un cameo a sorpresa alla fine di Spider-Man: Far From Home, poi di nuovo in No Way Home. Sebbene interpretato ancora da Simmons, Jameson del MCU è una versione alternativa che gestisce un sito di notizie sensazionalistiche.

Tuttavia, i fan erano entusiasti di vedere J.K. Simmons entrare nel MCU canonico e si chiedevano se sarebbe mai tornato in futuro. L’attore sta attualmente promuovendo la terza stagione di Invincible, ma un altro progetto sui supereroi potrebbe essere sul suo radar nel prossimo futuro. Durante un’intervista esclusiva con ScreenRant, l’attore ha risposto così sul suo potenziale ritorno: “Nessuno spoiler. Mi dispiace, non lo dirò”.

J.K. Simmons non nega il suo futuro da J. Jonah Jameson

Al momento ci sono poche conferme su Spider-Man 4, a parte la data di uscita del 24 luglio 2026 e il fatto che Tom Holland tornerà. J.K. Simmons ha interpretato più iterazioni di J. Jonah Jameson, e l’ultima, dal Marvel Cinematic Universe, è una partenza per il personaggio.

La versione di Jameson dell’MCU ha uno scopo leggermente diverso rispetto alle apparizioni di Simmons nella trilogia di Raimi. Invece di agire come il suo capo, Jameson è il reporter esecutivo di TheDailyBugle.net senza legami diretti con Peter. Spider-Man è puramente una figura da sensazionalizzare, specialmente con la reputazione negativa dell’eroe dopo Far From Home. Per questo motivo, Peter di Holland vede Simmons come un vero nemico. Se Simmons dovesse davvero tornare nel MCU, allora è probabile che lo studio abbia trovato un modo per utilizzarlo in modo interessante.