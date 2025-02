Captain America: Brave New World introduce uno degli Avengers più deboli della Marvel Comics

Captain America: Brave New World non presenta tante apparizioni di volti familiari quante ne avremmo volute, ma nel film c’è un cenno ai fumetti che fa riferimento uno degli Avengers più deboli e strani dei Marvel Comics.

Seguono SPOILER su Captain America: Brave New World

Nel film, Sam Wilson si rivolge al comandante Dennis Dunphy, un vecchio amico e membro delle forze armate degli Stati Uniti, per farsi aiutare a capire cosa c’è nelle pillole che Samuel Sterns ha dato al presidente Ross.

Si ritiene ampiamente che Amadeus Cho avrebbe dovuto fornire quelle risposte, ma Dunphy si rivolge a un socio senza nome dare a Sam l’aiuto di cui ha bisogno. Ma, prima che possa avvertire Cap, il Leader lo uccide.

Quel nome, Dennis Dunphy, vi dice qualcosa? Dovrebbe! Nei fumetti, Dunphy è meglio conosciuto come Demolition Man o D-Man, un personaggio che ha indossato per la prima volta il costume nel numero 328 di Captain America del 1987 dopo essere stato creato da Mike Carlin e Ron Wilson un paio di anni prima.

Sulla pagina, dopo aver ricevuto la super forza dal Power Broker, D-Man fa squadra con Capitan America (Steve Rogers) in un costume ispirato a Daredevil e Wolverine. I suoi potenziamenti gli danneggiano il cuore e alla fine va in arresto cardiaco (in Capitan America: Brave New World, muore di infarto grazie alle macchinazioni di Sterns).

Mentre D-Man è diventato più un personaggio comico negli ultimi anni, non era destinato a esserlo al momento della sua introduzione ed è stato utilizzato come personaggio secondario, persino in coppia con Sam, in varie serie di fumetti. Non ha mai fatto presa sui fan, da qui l’etichetta di “Avenger più debole“.

L’attore di The Walking Dead e Cobra Kai William Mark McCullough interpreta il Dunphy del MCU, ma questa è un’apparizione una tantum e, no, non indossa mai un costume. I Marvel Studios hanno dato a molti personaggi minori nomi familiari nel corso degli anni, quindi questo è un divertente cenno al materiale di partenza, data la storia di D-Man con Cap.

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 12 febbraio.