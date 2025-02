James Gunn sull’aggiunta di Lobo al DCU e su quando vedremo il costume di Jason Momoa

La scorsa settimana si è tenuta una presentazione dei DC Studios con i co-CEO James Gunn e Peter Safran, e Cinema Blend era presente per chiedere al regista di Superman un commento in merito alla scelta di Jason Momoa per il ruolo di Lobo.

È stata un’aggiunta a sorpresa a Supergirl: Woman of Tomorrow e ci si aspetta che Momoa alla fine sarà il protagonista di uno spin-off. L’attore è noto soprattutto per aver interpretato Aquaman del DCEU, ma il Flagello del Cosmo dovrebbe essere un personaggio abbastanza diverso da evitare qualsiasi confusione.

Powered by

Alla domanda su quando probabilmente daremo un primo sguardo alla trasformazione di Momoa in Lobo, James Gunn ha detto: “Probabilmente dovrà aspettare un po’ prima di poterti dire quello che vuoi sapere, perché è tutto nello spazio. Con Superman, siamo stati in un certo senso costretti perché sapevamo che avremmo girato all’esterno per settimane. Tipo, ‘Oh, buttiamo lì qualcosa’. E così abbiamo fatto.”

“Ma con Jason, non ne sono sicuro. Non voglio essere arrogante, perché non si sa mai”, ha continuato. “Non è un gran… Non dovremo andare a girare all’aperto nel centro di Londra per tre settimane dove ci saranno foto di Lobo, quindi dobbiamo pubblicare una foto prima di quanto vorremmo”.

Quindi, la maggior parte di Supergirl: Woman of Tomorrow si svolgerà nello spazio, di conseguenza è improbabile che ci siano foto dal set, e il ruolo di Momoa nel film è probabilmente relativamente piccolo.

Tutto quello che sappiamo su Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow è un adattamento dell’omonima miniserie in otto numeri di Tom King e Bilquis Evely, che vede l’eroina titolare impegnata in un’odissea nello spazio insieme a una giovane aliena, Ruthye, che vuole vendicare la morte della sua famiglia per mano del guerriero Krem delle Colline Gialle. Milly Alcock di House of the Dragon indosserà il costume rosso e blu della cugina di Superman, Kara Zor-El, mentre Eve Ridley (3 Body Problem) interpreterà Ruthye e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) interpreterà Krem.

A mettere i bastoni tra le ruote a tutta la faccenda c’è il cacciatore di taglie alieno Lobo, che sarà interpretato dall’ex star di Aquaman, Jason Momoa. David Krumholtz ed Emily Beecham interpreteranno i genitori della Ragazza d’Acciaio, anche se non è specificato se saranno i genitori biologici o quelli adottivi sulla terra. Il film sarà diretto da Craig Gillespie di I, Tonya, da una sceneggiatura dell’attore e scrittore Ana Nogueira. Le riprese del progetto sarebbero iniziate questa settimana a Londra, in Inghilterra.

Supergirl: Woman of Tomorrow uscirà al cinema il 26 giugno 2026.