DC Studios: Gunn e Safran aggiornano sui film e le serie di Dei e Mostri

Due anni dopo essere diventati co-responsabili dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran hanno aggiornato il pubblico sulla visione di una DC interconnessa tra TV e film, una fase che hanno intitolato Dei e Mostri.

Quasi tutto ciò che hanno annunciato a gennaio 2023 è andato avanti in qualche forma o modo e abbiamo fornito un aggiornamento sui progetti di seguito. Il piano del duo per il futuro è di distribuire due film DC live action e un film d’animazione all’anno. Stanno anche puntando a due serie live action e due animate per Max all’anno. Tuttavia, per il 2025, c’è solo una serie, ovvero la seconda stagione di Peacemaker di Gunn in anteprima ad agosto.

“Abbiamo unificato il marchio, dato il via libera a cinque film per il cinema, realizzato tre serie live action e prodotto cinque serie animate. Abbiamo anche acquisito e distribuito un documentario vincitore di BAFTA e PGA”, ha affermato Safran in una conferenza stampa di venerdì presso il lotto Warner Bros Burbank, CA.

Il modus operandi del duo è quello di correggere il percorso di come le proprietà venivano sfruttate in TV e al cinema in passato. Molto spesso un supereroe come Superman avrebbe avuto una doppia esposizione sul grande schermo e in TV, ma sotto due mitologie diverse (leggi la serie Smallville della CW del 2001-2017 e il film del 2013 di Zach Snyder L’uomo d’acciaio)

“So qual è il mio piano di base per i prossimi sei anni”, ha detto Gunn, suggerendo che alla fine c’è una qualche forma di progetto di lungometraggio simile ad Avengers in serbo, anche se non ha fornito dettagli. Ha riassunto Safran alla fine della conferenza stampa di venerdì, “Tutto ciò che DZ (David Zaslav) ci ha promesso due anni fa quando abbiamo accettato il lavoro, è diventato realtà da quando abbiamo iniziato”.

I titoli DC Studios per il cinema

Supergirl: Woman of Tomorrow — Gunn e Safran hanno detto che il film diretto da Craig Gillespie e interpretato da Milly Alcock, basato su Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King, Bilquis Evely e Matheus Lopes, è a metà della produzione. La data di uscita, come precedentemente annunciato, è il 26 giugno 2026.

Clayface — Con Matt Watkins in trattative per la regia e una solida sceneggiatura di Mike Flanaghan consegnata, l’obiettivo è di iniziare le riprese quest’estate. Safran ha detto: “Clayface non è ampiamente conosciuto come Penguin o Joker, ma pensiamo che la sua storia sia altrettanto profondamente risonante, emozionante e persino più terrificante”. La data di uscita è il periodo successivo al Labor Day in cui la Warner Bros. si è radunata con film di genere come It, The Nun e Beetlejuice Beetlejuice, l’11 settembre 2026. Il film è ambientato a Hollywood e Gotham, ma non è chiaro se verrà girato qui nella California meridionale dopo gli incendi di Los Angeles alla Lanterns.

The Batman 2: Matt Reeves deve ancora consegnare una sceneggiatura, ma da quello che hanno letto i due, la adorano. Le previsioni di produzione sono per la fine del 2025. La data di uscita è il 1° ottobre 2027, un weekend in cui la Warner Bros. detiene ancora il record di apertura nazionale con Joker del 2019 (96,2 milioni di dollari).

The Brave and the Bold: l’altro universo di Batman di Gunn, separato dall’universo di Reeves, è ancora in fase di sviluppo. Andy Muschietti sarà il primo a vedere una sceneggiatura, ha detto il duo venerdì. Hanno uno sceneggiatore, ma non hanno voluto nominarlo “perché mette troppa pressione sul ragazzo”. Batman Brave and the Bold è incentrato sul Cavaliere Oscuro e suo figlio, Damien Wayne, nel ruolo di Robin, che è un vero e proprio petardo. Il je ne sais quoi nel progetto è che Batman non sa di avere un figlio. Il progetto è basato sulla serie di Batman di Grant Morrison.

SGT Rock: in seguito all’abbandono di Daniel Craig dal progetto diretto da Luca Guadagnino WWII sceneggiato da Challengers Justin Kuritzkes, il duo DC sta cercando attori per interpretare il protagonista principale. Il duo ha detto di non aver mai incontrato Craig, “non è mai stato coinvolto”. Safran ha aggiunto: “Quello che amiamo di SGT Rock è l’opportunità di raccontare una storia di eroismo e conflitto in un modo avvincente e unico. Justin ha davvero scritto una sceneggiatura meravigliosa ed è questo che ha catapultato quel progetto in prima linea”. Il film verrà girato quest’estate se riusciranno a trovare l’attore giusto.

Swamp Thing: il film che indagherà sulle origini oscure della creatura fangosa dell’acqua ha ingaggiato James Mangold, candidato a 5 Oscar. “La palla è davvero nel suo campo”, ha detto Safran riguardo al progetto che va avanti. C’è stato un film Swamp Thing nel 1982 con Adrienne Barbeau, che ha anche generato un sequel nel 1989. Poi c’è stata una serie CW nel 2019.

Teen Titans: Ana Nogueira ha consegnato una bozza. “Ana sta lavorando a una sceneggiatura, è qualcosa che la appassionava molto, ci ha consegnato una sceneggiatura fantastica. Ora ci sta giocando. Non è sicuramente una sceneggiatura finita”.

Sceneggiatura di Matthew Orton – Si dice che stia scrivendo una sceneggiatura su Deathstroke e Bane. Né Gunn né Safran hanno voluto confermare. Stanno ancora aspettando la bozza di Orton.

Authority – Il lungometraggio Authority, annunciato due anni fa, seguirà un gruppo di antieroi che prendono in mano la situazione nonostante i consigli dei governi. L’Authority è stata creata dopo che StormWatch, una forza di difesa planetaria contro gli alieni, è stata distrutta. L’ex membro di quel gruppo, Jenny Sparks, ha creato l’Authority con i suoi compagni di squadra di StormWatch Black Swift e Jack Hawksmoor. Il team include The Engineer (Angela Spica), Jeroen Thornedike (l’ultimo Dottore), Apollo e Midnighter. Il progetto procede lentamente, ma Gunn e Safran ci credono ancora. Gunn dice “non è il più avanzato”. Safran aggiunge: “È un film molto grande, se lo si fa come si deve. Forse alcuni degli elementi della storia che sono in Superman e in alcuni degli altri film che abbiamo accelerato, calpestano un po’ l’Autorità”. Gunn nota inoltre: “(È) quello che è stato rovinato da tutte le altre cose che stavano succedendo. La sceneggiatura ha avuto più difficoltà a venire fuori”.

I titoli DC Studios per la TV

Peacemaker stagione 2: la serie scritta da Gunn debutterà ad agosto.

Waller: lo spin-off con Viola Davis di Suicide Squad e Peacemaker sulla direttrice di spionaggio senza scrupoli è ancora in lavorazione nonostante un percorso di sviluppo accidentato influenzato dagli scioperi.

Lanterns: possono tranquillamente dire che debutterà all’inizio del 2026.

Penguin stagione 2: TBD. “Ci sono molti pezzi in movimento, incluso lo stesso Colin (Farrell)”, ha detto Safran sulla fase successiva della serie di successo Max sul cattivo di Batman.

Paradise Lost: La serie live action di HBO Max che Safran ha definito una “storia in stile Game of Thrones su Themyscira, la casa delle Amazzoni e il luogo di nascita di Wonder Woman” è ancora in lavorazione. Non è stato annunciato nessuno scrittore.

Booster Gol: La serie segue un perdente dal futuro, che usa la tecnologia del futuro per tornare nel presente e finge di essere un supereroe. Aggiornamenti Safran: “Amiamo Booster Gold. C’era uno showrunner/creatore in particolare che stavamo aspettando che ha espresso interesse. Abbiamo aspettato davvero a lungo, alla fine si è disamorato. Abbiamo cambiato direzione. È ancora una cosa importante per noi. Si sta muovendo avanti con qualcun altro”.

Serie animata Blue Beetle. Rosy Cordero di Deadline te ne ha parlato per prima. Safran dice che Angel Manuel Soto e Gareth Dunnet-Alcocer (regista e sceneggiatore del film del 2023) stanno “arrivando a un punto e presenteranno per un via libera molto presto. Segue gli eventi di quel film”.