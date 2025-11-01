Jesse Eisenberg rompe il silenzio sul motivo per cui non interpreterà Mark Zuckerberg nel sequel di The Social Network

Sony torna a The Social Network con The Social Reckoning, a più di dieci anni dall’uscita del primo film. Mentre Aaron Sorkin racconta uno degli eventi più cruciali nella storia di Facebook, il protagonista del film del 2010 ha finalmente rotto il silenzio sul motivo per cui non tornerà.

Durante la sua apparizione a TODAY, Jesse Eisenberg, che ha interpretato Mark Zuckerberg in The Social Network, ha finalmente affrontato la questione del perché non riprenderà il ruolo del famoso CEO nel sequel. Il 42enne ha esordito dicendo: “Ascoltate, per ragioni che non hanno nulla a che vedere con quanto sarà fantastico il film, davvero, sinceramente”.

Eisenberg ha continuato aggiungendo: “Ma quando interpreti un personaggio, a un certo punto senti di essere diventato qualcos’altro”. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se sentisse di essere diventato troppo grande per quella parte, ha risposto: “Sì, in un certo senso”.

Pur non prendendo parte al film, Eisenberg ha spiegato la sua eccitazione per il secondo capitolo “È un film davvero meraviglioso. Sono amico di Aaron Sorkin, che ha scritto e dirige questo film“. Ha concluso dicendo: ”Tutte le ragioni per cui non ne faccio parte non hanno nulla a che vedere con quanto sarà brillante“.

Dato che Eisenberg non fa parte del cast di The Social Reckoning, Jeremy Strong è stato ufficialmente scelto per interpretare Mark Zuckerberg nel film del 2026 il 26 settembre 2025. Il pubblico non dovrebbe aspettarsi di vedere Andrew Garfield tornare, dato che l’attore britannico lo ha smentito in un’intervista con IndieWire il 27 settembre 2025.

Garfield ha spiegato: “No, no. Eduardo [Saverin] è a Singapore e si sta divertendo”. La storia di Social Reckoning è incentrata su Frances Haugen, interpretata da Mikey Madison, l’ingegnere di Facebook che è diventata una whistleblower e si è rivolta alla stampa per svelare i segreti della piattaforma di social media.

Jeremy Allen White interpreta il giornalista del Wall Street Journal Jeff Horowitz, che insieme a Haugen ha portato alla luce i cosiddetti “Facebook Files” nel 2021. Anche Bill Burr e Wunmi Mosaku hanno firmato per il film in ruoli misteriosi.

Secondo Vancouver is Awesome, le riprese principali sono iniziate a Vancouver, in Canada, il 22 ottobre 2025, con “Goliath” come titolo provvisorio. The Social Rekoning uscirà nelle sale il 9 ottobre 2026.