Jude Law è Vladimir Putin nelle nuove foto di The Wizard of the Kremlin

Nuove foto dal film The Wizard of the Kremlin rivelano la trasformazione di Jude Law nel presidente russo Vladimir Putin. Il film è il debutto in lingua inglese del regista francese Olivier Assayas e racconterà l’ascesa di Putin sulla scia della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Accanto a Law, il film vedrà la partecipazione di Paul Dano nel ruolo di Vadim Baranov, una versione romanzata di Vladislav Sourkov, soprannominato “l’uomo che ha creato Vladimir Putin”, oltre ad Alicia Vikander e Jeffrey Wright.

Oltre a un’intervista con Assayas, Variety ha rivelato una nuova immagine di The Wizard of the Kremlin che mostra Law quasi irriconoscibile nei panni di un Putin, con Baranov interpretato da Dano al suo fianco. Come si vede chiaramente nella foto, Jude Law sembra ha dato il massimo nella sua interpretazione di Vladimir Putin. Particolarmente degni di nota sono la postura rigida, il comportamento austero e la stempiatura che sono i tratti distintivi del leader russo. Anche se Dano interpreta un personaggio romanzato basato su Vladislav Sourkov, è a sua volta simile al suo modello reale.

Sebbene la trasformazione non sia così drammatica come quella di Gary Oldman in Winston Churchill per L’ora più buia del 2017, l’interpretazione di Jude Law è un segno della dedizione di Assayas alla precisione. Il regista ha parlato più approfonditamente dell’argomento con Variety, spiegando: “Quando si lavora a un progetto come questo, bisogna fare il lavoro di un giornalista o di uno storico. Non siamo scesi a compromessi sulla veridicità e l’accuratezza perché il film è stato revisionato e convalidato da storici che conoscono molto meglio di me i dettagli di quel periodo”.

“Ogni giorno, mentre scrivevamo e preparavamo il film, avevamo mille domande pratiche da porre loro. Uno degli aspetti molto positivi del girare il film in Lettonia è stato quello di poter accedere a conoscenze di prima mano sulla storia, sui personaggi e così via, quindi nulla è stato lasciato al caso“, ha spiegato il regista. “In Lettonia ci sono parecchi rifugiati russi, il che ci ha permesso di avere attori con accento russo e io ho potuto completare le mie ricerche, convalidare la ricostruzione storica, ecc. grazie ai resoconti di prima mano di giornalisti politici e russi emigrati”.

“Anche i nostri produttori esecutivi locali in Lettonia avevano un talk show politico. Quindi hanno incontrato Boris Berezovsky e la maggior parte delle figure chiave della politica russa dell’epoca. Ogni volta che avevo una domanda, un dubbio o una richiesta, ovviamente chiamavo prima Giuliano per chiedergli di convalidare una particolare opzione. Perché, ancora una volta, questo è molto simile al modo in cui ho lavorato quando ho realizzato “Carlos”. Vale a dire, credo che quando si ha a che fare con la politica, e in particolare con la politica contemporanea, sia essenziale essere estremamente precisi sui fatti, anche se ci sono modi per raccontare una storia in modo più umano”, ha concluso il regista.