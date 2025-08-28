Priscilla, la storia vera: quanto è accurata e cosa cambia il film di Sofia Coppola

Cosa c’è di vero e cosa c’è di falso nel film Priscilla (qui la recensione) di Sofia Coppola? Il film, interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla) e Jacob Elordi (Elvis Presley), è ispirato al libro del 1985 “Elvis and Me”, che al momento della sua uscita è diventato un bestseller del New York Times. Tutti conoscevano Elvis come leggenda, ma la sua ex moglie Priscilla voleva rivelare Elvis come uomo. Questo racconto avvincente, dal loro incontro nel 1959 fino alla sua improvvisa morte nel 1977, svela la realtà (spesso cruda) dell’essere sposata con il Re del Rock and Roll.

Tuttavia, anche nei ricordi più bui, Priscilla mantiene un profondo amore per il marito, eccezionalmente complicato e spesso selvaggiamente imprevedibile. “Quando ho letto la storia di Priscilla, sono rimasta molto colpita da quanto fosse insolito l’ambiente in cui viveva, ma lei affronta tutte le cose che tutte le ragazze affrontano crescendo e diventando donne”, ha detto Coppola al Festival del Cinema di Venezia. “Parla con dettagli e franchezza della sua esperienza, del suo primo bacio, del diventare madre, di tutti quei momenti della vita in cui mi riconosco e che ritengo universali”.

“Ma in questo contesto molto insolito che siamo così curiosi di conoscere. Elvis e Priscilla erano una coppia leggendaria, ma non sappiamo molto di lei e del suo punto di vista“. Durante le riprese, Coppola ha rivelato di essere stata in contatto con la vera Priscilla, così come Spaeny, che ha lavorato con l’autrice per ricreare la sua vita nel modo più accurato possibile. ”Coppola ha fatto i compiti“, ha poi detto la donna, soddisfatta del risultato. Ma cosa ha preso direttamente dal libro la regista e cosa ha modificato per la sua sceneggiatura?

Le differenze tra il film Priscilla e la storia vera

Priscilla ha dormito per due giorni dopo che Elvis le ha dato un sonnifero.

Priscilla è realmente caduta in uno stato di incoscienza dopo che Elvis le ha dato due pillole da 500 mg di Placidyl durante una visita a Graceland. La cosa più spaventosa è che la giovane ha preso queste pillole proprio prima di fare il bagno, ma è riuscita ad arrivare in camera da letto prima che il farmaco facessero pienamente effetto. Come descritto nel film, Elvis aveva a disposizione una scorta costante di stimolanti e sedativi. Ben presto anche Priscilla avrebbe iniziato la sua personale cura a base di pillole. Dopo una lotta con i cuscini particolarmente violenta (che ha portato Priscilla a indossare una benda sull’occhio), ha smesso gradualmente di assumere tutte le pillole e alla fine ha smesso del tutto.

Nonostante la decisione di lei di abbandonare l’abitudine, Elvis aveva una “forte obiezione” a smettere. Spesso teneva un dizionario medico sul comodino per tenersi aggiornato sulle ultime innovazioni e sulle pillole approvate dalla FDA. “Si sarebbe detto che avesse una laurea in farmacologia”, ha scritto Priscilla. “Mi assicurava sempre che non aveva bisogno di pillole, che non avrebbe mai potuto diventarne dipendente. Questa divergenza di opinioni ha portato a molti scontri seri; ho sempre compromesso la mia integrità e ho finito per accettare il suo punto di vista”.

Elvis proibiva a Priscilla di indossare certi colori

“Gli piacevo in rosso, blu, turchese, verde smeraldo e bianco e nero, gli stessi colori che indossava lui”, ha scritto Priscilla. Elvis aveva anche un’avversione per il marrone e il verde, perché gli ricordavano il periodo trascorso nell’esercito. Al Re lei piaceva anche con un trucco pesante sugli occhi e i capelli tinti di nero. Il suo stile non era l’unica cosa: Elvis era altrettanto “fanatico” riguardo alla postura. Priscilla doveva stare seduta con la schiena dritta o veniva corretta in tempo reale. Inoltre, ogni volta che alzava lo sguardo, lui le toccava la fronte e le lisciava le rughe, dicendole che doveva alzare lo sguardo con il collo per evitare le pieghe.

Elvis lanciò una sedia a Priscilla

Elvis aveva un carattere instabile. Il suo team e Priscilla erano spesso soggetti ai capricci della sua rabbia, anche quando chiedeva la loro opinione. Come nel film, Elvis una volta lanciò una sedia alla sua allora fidanzata dopo averle chiesto cosa ne pensasse di un disco. Nei suoi scritti, Priscilla lamentava che la loro relazione dipendeva dall’andamento della carriera di lui. Elvis spesso minacciava o pretendeva che Priscilla facesse le valigie e se ne andasse, arrivando persino a chiedere la separazione quando Priscilla era al terzo trimestre di gravidanza di Lisa Marie. “Quando era arrabbiato, era come il rombo di un tuono”, ha scritto Priscilla. “Nessuno poteva sfidare le sue parole taglienti; potevamo solo aspettare che la tempesta passasse”

Priscilla ed Elvis fecero un trip con l’LSD insieme

Alla ricerca di uno “stato di coscienza superiore”, Elvis si rivolse all’LSD. A differenza di quanto mostrato nel film, però, i due fecero il loro primo (e ultimo) trip con tre amici in una sala conferenze a Graceland. Priscilla descrisse l’esperienza, alimentata dall’arcobaleno, come “straordinaria”, ma non la ripeté mai più perché era troppo pericolosa. Anche nel riportare questa breve parentesi, dunque, il film di Sofia Coppola si dimostra particolarmente attento a rispettare ciò che è accaduto tra Elvis e Priscilla.

Elvis bruciò tutti i suoi libri di “alta cultura”

Elvis lesse le opere di Kahlil Gibran, tra cui “Il profeta”, ‘Siddhartha’ di Hermann Hesse e “La vita impersonale” di Joseph Benner. Spesso distribuiva copie di questi libri (e molti altri) ad amici e colleghi sui set cinematografici. Con l’avanzare dell’età, lo studio della filosofia e il tentativo di decifrare il significato della vita iniziarono a occupare gran parte delle giornate della star. In realtà, per Elvis non era solo importante essere appassionato di questi studi, ma voleva che anche tutti quelli che lo circondavano leggessero queste opere, ma Priscilla non era molto entusiasta di questa sua passione.

Il cantante cercava poi spesso di creare momenti trascendentali nella vita reale. “Elvis and Me” racconta di quando Elvis vagò in un campo da golf di Bel Air, mentre gli irrigatori erano in funzione, alla ricerca di angeli, e di un’altra visita improvvisata all’obitorio locale dopo aver visto il film horror “Diabolique”. Alla fine, il manager di lunga data di Elvis, il colonnello Tom Parker, chiese di porre fine all’esplorazione delle “filosofie esoteriche”. Elvis e Priscilla raccolsero e bruciarono insieme la sua collezione di libri di filosofia nel cuore della notte, come segno di voler lasciarsi tutto alle spalle.

Il cane di Priscilla era un regalo di Elvis al suo arrivo a Graceland

Qui è invece dove il film presenta un elemento di originalità rispetto alla storia vera. Honey era un regalo di Elvis, è vero, ma tecnicamente questo regalo arrivò durante una visita natalizia, molto prima che lei ed Elvis avessero convinto i suoi genitori a lasciarla trasferire a Memphis. Come nel film, però, Priscilla fu accusata da un membro dell’entourage di Elvis di “mettersi in mostra” semplicemente perché stava giocando con Honey troppo vicino ai cancelli di Graceland.

Priscilla indossava ciglia finte durante il parto

Anche questo è un elemento tanto bizzarro quanto vero. Proprio come nel film di Coppola, Priscilla si truccò completamente prima di andare in ospedale per dare alla luce la loro figlia Lisa Marie. Nelle sue memorie, ammette di aver dovuto convincere i medici a lasciarle tenere le sue doppie ciglia finte (il suo look distintivo).

Elvis proibì a Priscilla di lavorare

In “Elvis and Me”, Priscilla racconta di aver trovato lavoro come modella in un salone locale, ma quando Elvis venne a sapere della sua decisione, le chiese di licenziarsi. Il suo compagno non era affatto entusiasta delle “ragazze in carriera”, come lui le definiva, e ribadì il suo ideale secondo cui il lavoro di Priscilla era quello di renderlo felice, anche quando lui non era presente. Dio non volesse che lui la chiamasse a caso una sera e lei non fosse in grado di rispondere immediatamente al telefono. Alla fine, Priscilla avrebbe aperto una boutique tutta sua a Beverly Hills chiamata Bis & Beau, anni dopo la loro separazione e la morte di lui. L’autrice avrebbe anche ottenuto diversi ingaggi come conduttrice televisiva.

La vita di Priscilla Presley dopo Elvis

Priscilla ed Elvis mantennero un forte legame anche molto tempo dopo la fine del loro matrimonio. Uno degli ex partner di Priscilla ricorda che Elvis la chiamava a tutte le ore del giorno e della notte. Dopo Elvis, Priscilla ebbe numerose relazioni sentimentali di alto profilo. Dopo la separazione da Mike Stone, Priscilla ebbe relazioni con Rob Kardashian, Julio Iglesias, il modello Michael Edwards e il produttore cinematografico Marco Garibaldi. La relazione di Priscilla con Garibaldi è durata dal 1984 al 2006 e ha dato alla luce un figlio, Navarone. Tragicamente, Lisa Marie Presley è morta all’inizio del 2023 e il nipote di Priscilla, Benjamin Keough, è morto nel 2020. Tuttavia, Priscilla ha ancora tre nipoti da Lisa Marie, tra cui l’attrice Riley Keough.

Negli anni ’80, ha iniziato a intraprendere la carriera di attrice. Dopo aver recitato in un film per la TV, Love is Forever, e in un episodio della serie TV The Fall Guy, ha ottenuto un grande successo con un ruolo importante nella soap opera Dallas, in cui ha interpretato Jenna Wade per sei anni e 143 episodi. La Presley ha continuato a recitare fino agli anni ’90, interpretando in particolare il ruolo della romantica Jane Spencer in tutti e tre i film della serie Una pallottola spuntata, prima di abbandonare la recitazione nel 1999. Tuttavia, recentemente ha co-creato la serie animata Netflix Agent Elvis, in cui doppia se stessa.

Priscilla Presley è poi rimasta coinvolta e in buoni rapporti con i recenti progetti di alto profilo che trattano della sua relazione con Elvis. Nel caso del film Elvis del 2022 con Austin Butler, Priscilla ha dato il suo benestare al film e ha persino sfilato sul tappeto rosso del Met Gala insieme al cast del film. È poi stata fortemente coinvolta nel film Priscilla, tratto appunto dal suo libro di memorie del 1985 Elvis and Me e che la vede come produttrice esecutiva. Il film ha però ricevuto critiche da parte dell’eredità di Elvis, con cui l’ex moglie di Presley è attualmente coinvolta in una battaglia legale sul testamento di Lisa Marie.

