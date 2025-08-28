Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor sul ruolo di Punisher, sul numero dei cattivi e altro ancora

Sebbene non sia stata diffusa nessuna altra foto dal set da quando la produzione si è trasferita a Londra, sembra che le riprese di Spider-Man: Brand New Day siano ufficialmente riprese nella capitale britannica. Secondo Daniel Richtman, Tom Holland ha preso una pausa dalle riprese mentre la sua controfigura gira una sequenza d’azione che vede l’Uomo Ragno affrontare “Scorpion e altri cattivi”.

Resta da vedere chi siano esattamente questi altri cattivi (si vocifera che personaggi come Tombstone e Tarantula facciano parte del montaggio iniziale), ma lo scooper ribadisce che il film vedrà la presenza di “più cattivi, in modo simile a No Way Home”. Per quanto riguarda The Punisher, Richtman ha sentito dire che, tra gli altri eroi coinvolti, Frank Castle interpretato da Jon Bernthal avrà il ruolo più importante nel film, dopo Spider-Man, ovviamente.

Apparirà anche Bruce Banner/Hulk interpretato da Mark Ruffalo, e – come già riportato – si vocifera anche della presenza di Yelena Belova interpretata da Florence Pugh. Per quanto riguarda il rapporto tra Spider-Man e Castle, sarà controverso, per non dire altro. Anche se si prevede che i due finiranno per allearsi a malincuore nel corso del film, è stato riportato che per la maggior parte della pellicola i due non si piaceranno affatto.

LEGGI ANCHE:

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.