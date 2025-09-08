Knives Out 3: rivelato il punteggio su Rotten Tomatoes – Wake Up Dead Man è il migliore della serie?

Wake Up Dead Man – Knives Out ha debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio impeccabile. Il film, scritto e diretto da Rian Johnson, è il terzo capitolo della serie gialla iniziata con il successo del 2019 Knives Out. L’uscita nelle sale è prevista per il 26 novembre, mentre su Netflix sarà disponibile dal 12 dicembre.

Il prossimo Wake Up Dead Man – Knives Out vede Daniel Craig riprendere il ruolo del detective Benoit Blanc al fianco di un cast stellare completamente nuovo. Questa volta, i sospettati e le potenziali vittime includono Kerry Washington, Josh Brolin, Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Mila Kunis, Andrew Scott, Glenn Close, Jeremy Renner,

Grazie alle prime recensioni uscite dopo la prima mondiale del film al Toronto International Film Festival, il film ha ottenuto un punteggio ufficiale sul Tomatometer di Rotten Tomatoes. Anche se il punteggio potrebbe variare con l’aggiunta di ulteriori recensioni, al momento della stesura di questo articolo, 10 critici hanno espresso il loro parere, assegnando a Wake Up Dead Man un punteggio perfetto del 100%.

Sebbene le recensioni siano tutte positive finora, i punteggi individuali dei critici variano. Mentre alcuni danno al film punteggi quasi perfetti come 3,5 su 4 e 4 su 5, altre recensioni sono più contrastanti, assegnandogli punteggi come 6 su 10. Tuttavia, tutti sembrano concordare sul fatto che sia il mistero più intricato e stratificato della serie.

Cosa significa questo per Wake Up Dead Man – Knives Out

Al momento della stesura di questo articolo, Knives Out 3 ha il miglior punteggio su Rotten Tomatoes della serie. Tuttavia, se si spera che rimanga così, la maggior parte delle prossime recensioni che verranno aggiunte intorno alla data della sua uscita nelle sale e alla successiva distribuzione su Netflix dovranno essere altrettanto positive.

Questo perché entrambi i precedenti capitoli hanno ottenuto punteggi incredibilmente solidi, Certified Fresh, con punteggi del pubblico altrettanto entusiastici, Verified Hot, sul Popcornmeter. Knives Out del 2019 ha un punteggio quasi perfetto del 97% sul Tomatometer e del 92% sul Popcornmeter, mentre il suo sequel del 2022, Glass Onion, ha un punteggio del 91% sul Tomatometer e del 92% sul Popcornmeter.