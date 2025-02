Black Panther 3, il produttore smentisce le voci su un nuovo T’Challa: “Tutto ciò che leggete online non è vero”

Nate Moore, dirigente dei Marvel Studios, smentisce le voci secondo cui Black Panther 3 riprenderà il ruolo di T’Challa nel live-action interpretato da Chadwick Boseman. In una nuova intervista, il produttore di Black Panther ha dichiarato che il ruolo del supereroe non verrà affidato ad un nuovo interprete, come invece sostenuto da voci circolate sui social media. “La verità è che non c’è nulla di vero in queste voci. Mai dire mai a nulla, non abbiamo ancora avuto molte conversazioni creative con Ryan Coogler, perché sta finendo il suo film Sinners, che uscirà quest’anno”, ha detto Moore a ComicBook.

“Ne parleremo più avanti nel corso dell’anno, ma tutto ciò che leggete online non è vero, se non altro perché non abbiamo ancora iniziato [a lavorarci]”. Moore lascerà i Marvel Studios nelle prossime settimane, ma continuerà a collaborare con lo studio per Black Panther 3. Al momento, dunque, non si hanno ulteriori informazioni su questo atteso terzo capitolo del franchise, ma ne arriveranno quando i lavori su di esso avranno avuto inizio. Difficile dire se il ruolo di T’Challa verrà affidato ad un nuovo attore, ma sembra una possibilità poco realistica, dato quanto già proposto in Black Panther: Wakanda Forever.

Cosa significa la conferma di Black Panther 3 da parte di Nate Moore della Marvel

Black Panther 3 è ancora una priorità per i Marvel Studios

I Marvel Studios hanno molti progetti chiave in fase di sviluppo e produzione, tra cui The Fantastic Four, Spider-Man 4, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, la Marvel sta lavorando ad altri film e show che non hanno ricevuto molti aggiornamenti da un po’. Una volta che il finale di Black Panther: Wakanda Forever ha suggerito il passaggio di testimone da Shuri a Toussaint, Black Panther 3 è diventato una forte possibilità. E ora, la conferma di Black Panther 3 da parte dei Marvel Studios colloca il sequel nell’elenco dei prossimi progetti, anche se non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Considerando che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono programmati per uscire rispettivamente nel 2026 e nel 2027, è improbabile che la Marvel distribuisca molti film nel frattempo. Quindi, la trama di Black Panther 3 potrebbe incentrarsi sul multiverso se uscisse a fine 2026 o inizio 2027, oppure potrebbe occuparsi delle conseguenze di Avengers: Secret Wars a fine 2027 o 2028.

Chadwick Boseman ha interpretato per la prima volta il ruolo di T’Challa, apparendo nel 2016 in Captain America: Civil War, seguito dal film Black Panther nel 2018. L’attore ha ripreso il ruolo del supereroe in Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame. A Boseman è poi stato diagnosticato un cancro al colon al terzo stadio nel 2016 ed è deceduto nell’agosto del 2020. Il sequel Black Panther: Wakanda Forever, che racconta eventi successivi alla morte di T’Challa, è uscito nel 2022 ed è stato dedicato alla memoria dell’attore.