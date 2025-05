Lewis Pullman: 10 cose che forse non sai sull’attore

Lewis Pullman è uno degli attori emergenti più interessanti di Hollywood, capace di spaziare tra generi diversi e di conquistare pubblico e critica con interpretazioni intense e versatili. Figlio d’arte, ha saputo costruirsi una carriera autonoma, distinguendosi per talento e dedizione e ora, con una carriera in continua ascesa e ruoli sempre più rilevanti, si conferma come uno degli attori più promettenti della sua generazione, capace di unire talento, dedizione e una presenza scenica carismatica. Ecco allora 10 curiosità per conoscere meglio la sua vita e il suo percorso professionale.

I film e i programmi TV di Lewis Pullman

1. Ha recitato in celebri film. Lewis Pullman debutta al cinema con The Ballad of Lefty Brown (2017), per poi recitare in La battaglia dei sessi (2017), Charley Thompson (2017), Aftermath – La vendetta (2017), The Strangers: Prey at Night (2018), 7 sconosciuti a El Royale (2018), La prova del serpente (2019), Pink Skies Ahead (2020). Ottiene grande fama grazie a Top Gun: Maverick (2022), a cui fanno seguito Press Play (2022), The Starling Girl (2023), The Line (2023), The Caine Mutiny Court-Martial (2023), Skincare (2024), Riff Raff (2024) e Le notti di Salem (2024). Rinnova la sua popolarità grazie a Thunderbolts* (2025), dove recita accanto a Sebastian Stan e Florence Pugh nel ruolo di Sentry.

Lewis Pullman sarà nel prossimo Avengers

L’attore è stato annunciato come membro del cast di Avengers: Doomsday (2026), il grande film-evento della Marvel in cui si riuniranno tutti i principali eroi attualmente attivi. Dopo il suo ruolo in Thunderbolts*, è lecito aspettarsi un ruolo di rilievo per Pullman e il suo Sentry.

2. Ha preso parte ad alcune note serie televisive. In televisione, Pullman ha partecipato a diverse serie, tra cui: Catch-22 (2019), dove interpretava Major Major; Outer Range (2022–2024), nel ruolo di Rhett Abbott; e Lezioni di chimica (2023), la serie con Brie Larson dove ha vestito i panni di Calvin Evans, ottenendo una nomination agli Emmy.

Lewis Pullman è Sentry in Thunderbolts* nel MCU

3. Ha sostituito un altro attore. Nel 2025, Lewis Pullman è entrato nel Marvel Cinematic Universe interpretando Robert “Bob” Reynolds, alias Sentry, nel film Thunderbolts*. Assumendo tale ruolo, Pullman ha preso il posto di Steven Yeun, inizialmente previsto per la parte ma poi tiratosi indietro. Pullman ha poi portando sullo schermo una performance apprezzata per la sua profondità emotiva e la capacità di rendere credibile la complessità psicologica del personaggio.



4. Ha lavorato come se Sentry fosse due personaggi diversi. Nel film, il personaggio di Bob Reynolds viene sottoposto a esperimenti da parte della CIA, trasformandosi in Sentry grazie a un siero che amplifica le sue capacità, ma che allo stesso tempo dà vita al pericoloso Void. La lotta interiore tra queste due entità rappresenta uno dei fulcri narrativi del film, motivo per cui Pullman ha lavorato per trasmettere efficacemente il tormento e la dualità del suo personaggio, cosa che lo ha portato a dover pensare a Sentry come ad un doppio ruolo.



Lewis Pullman in Top Gun: Maverick

5. Ha preso lezioni di volo. In Top Gun: Maverick, Pullman interpreta il tenente Robert “Bob” Floyd, un ufficiale di volo timido ma estremamente competente. Il suo personaggio si distingue per la calma e la precisione, offrendo un contrasto interessante con gli altri piloti più esuberanti. Per il film, l’attore si è cimentato in vere esercitazioni di volo, in particolare all’interno del Super Hornet.

I genitori di Lewis Pullman

6. È figlio di un noto attore. Lewis è figlio dell’attore Bill Pullman, noto per film come Independence Day e While You Were Sleeping, e della ballerina Tamara Hurwitz. La coppia ha sempre incoraggiato la creatività dei propri figli: la sorella di Lewis, Maesa, è una cantautrice, mentre il fratello Jack è un burattinaio. Nonostante l’influenza paterna, Lewis ha cercato di costruire la propria carriera indipendentemente, pur riconoscendo l’importanza dei consigli ricevuti dal padre.

Lewis Pullman e la fidanzata K aia Gerber

7. Ha una relazione con una modella. Dal 2024, Pullman è legato sentimentalmente alla modella e attrice Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford e Rande Gerber. I due si sono conosciuti attraverso amici comuni e hanno mantenuto una relazione discreta, lontana dai riflettori. Secondo fonti vicine alla coppia, Kaia apprezza la natura riservata di Lewis e il fatto che la loro relazione sia priva di pressioni mediatiche, a differenza delle sue precedenti storie d’amore.

Lewis Pullman non è su Instagram

8. Non è presente sul social network. A differenza di molti suoi colleghi, Lewis Pullman non è presente su Instagram o altri social network. Questa scelta riflette il suo desiderio di mantenere una certa privacy e di concentrarsi sul proprio lavoro senza le distrazioni e le pressioni derivanti dalla visibilità online. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page a lui dedicate, grazie alle quali rimanere aggiornati sui progetti dell’attore.



Il fisico di Lewis Pullman

9. Possiede un fisico eccezionale. Per interpretare ruoli fisicamente impegnativi, come quello di Sentry in Thunderbolts*, Pullman ha seguito programmi di allenamento specifici per aumentare la massa muscolare e migliorare la resistenza. Le immagini promozionali e le apparizioni pubbliche mostrano un attore in ottima forma, con un fisico atletico che riflette l’impegno profuso nella preparazione dei suoi personaggi.

L’età e l’altezza di Lewis Pullman

10. Lewis James Pullman è nato il 29 gennaio 1993 a Los Angeles, California. È alto circa 1,83 metri. Dopo aver frequentato la Warren Wilson College, dove si è laureato in lavoro sociale, ha intrapreso la carriera di attore, seguendo le orme del padre ma tracciando un percorso tutto suo.

Fonti: IMDb, People