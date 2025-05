Cannes 78: nuovi titoli si aggiungono alla selezione ufficiale

Il Festival di Cannes 78 ha appena annunciato nuovi titoli che vanno ad arricchire la lista della Selezione Ufficiale della kermesse al via dal 13 maggio sulla costa francese del Mediterraneo. Con questi nuovi titoli aggiunti, riporta il comunicato, la selezione del festival è da ritenersi conclusa.

Entra nel Concorso l’atteso “Resurrection” di Bi Gan, un film poliziesco fantascientifico che segna il ritorno del regista a Cannes dopo il suo film del 2018 ‘Long Day’s Journey Into Night’. Il film è interpretato dagli attori di lingua cinese Jackson Yee (“Better Days”) e Shu Qi (“The Assassin”). La storia ruota attorno a una donna la cui coscienza cade nel “fuso orario eterno” durante un intervento chirurgico. Intrappolata in molti sogni, trova un androide cadavere e cerca di svegliarlo raccontandogli delle storie. L’androide vaga quindi tra le sue storie e i suoi sensi si risvegliano gradualmente.

Fuori concorso verrà invece presentato “13 Jours, 13 Nuits” di Martin Bourboulon, mentre il documentario su Julian Assange “The Six Billion Dollar Man” di Eugene Jarecki sarà presentato nella selezione di Special Screening. Il film, che segue il fondatore di Wikileaks Julian Assange, è stato ritirato dal Sundance all’inizio dell’anno a causa di quelli che Jareki ha descritto in una dichiarazione come ‘sviluppi inaspettati’ della storia.

La sinossi di “The Six Billion Dollar Man” riporta: “Julian Assange ha rischiato 175 anni di prigione per aver denunciato i crimini di guerra degli Stati Uniti, finché gli eventi non hanno dato una svolta a questo caso storico”. Jareki ha già vinto due volte il Gran Premio della Giuria del Sundance, nel 2005 per “Why We Fight” e nel 2012 per “The House I Live In”. Il festival ha inoltre aggiunto “Ma Frere” di Lise Akoka e Romane Gueret alla sezione Cannes Premiere.