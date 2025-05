Supergirl: Woman of Tomorrow, il film potrebbe introdurre le Sklarian Raiders

Le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow dei DC Studios stanno andando avanti già da un po’ ormai e diversi attori hanno anche terminato le loro scene. Nonostante ciò, arriva ora notizia di un’aggiunta tardiva al cast. Nexus Point News riporta infatti che la star di The Brothers Son e Sex Education Alice Hewkin ha un ruolo di supporto nel film e interpreterà una delle Sklarian Raiders. Questo gruppo di pirati spaziali tutto al femminile, provenienti dal pianeta Sklar, è apparso per la prima volta in Superboy e la Legione dei Supereroi alla fine degli anni ’70.

Da allora ha affrontato numerosi eroi cosmici della DC Comics. Sono ladri spietati, ma sono anche stati raffigurati come dotati di un codice morale. Le Sklariani non compaiono nella serie di fumetti di Tom King, Woman of Tomorrow, quindi sarà interessante vedere – se confermate – come verranno utilizzate nel film. Si ipotizza già che collaboreranno con il Lobo di Jason Momoa o che al contrario cercheranno di vendicarsi di un qualche torto che lui può aver arrecato loro.

Supergirl: Woman of Tomorrow è un adattamento dell’omonima miniserie in otto numeri di Tom King e Bilquis Evely, che vede l’eroina titolare impegnata in un’odissea nello spazio insieme a una giovane aliena, Ruthye, che vuole vendicare la morte della sua famiglia per mano del guerriero Krem delle Colline Gialle. Milly Alcock di House of the Dragon indosserà il costume rosso e blu della cugina di Superman, Kara Zor-El, mentre Eve Ridley (3 Body Problem) interpreterà Ruthye e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) interpreterà Krem. Jason Momoa, invece, interpreterà Lobo.

A mettere i bastoni tra le ruote a tutta la faccenda c’è il cacciatore di taglie alieno Lobo, che sarà interpretato dall’ex star di Aquaman, Jason Momoa. David Krumholtz ed Emily Beecham interpreteranno i genitori della Ragazza d’Acciaio, anche se non è specificato se saranno i genitori biologici o quelli adottivi sulla terra. Il film sarà diretto da Craig Gillespie di I, Tonya, da una sceneggiatura dell’attore e scrittore Ana Nogueira. Le riprese del progetto sarebbero iniziate questa settimana a Londra, in Inghilterra.

Supergirl: Woman of Tomorrow uscirà al cinema il 26 giugno 2026.