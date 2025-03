Mia Wasikowska e Taika Waititi protagonisti di Fing

Mia Wasikowska, Taika Waititi e gli attori David Walliams, Richard Roxburgh, Penelope Wilton, Blake Harrison e Robyn Nevin saranno i protagonisti, insieme all’esordiente Iona Bell, dell’adattamento cinematografico del best seller internazionale per bambini Fing di David Walliams. Variety ha riportato a novembre che Waititi era in trattative per recitare nel film. Il lungometraggio fantasy è co-scritto da Walliams e Kevin Cecil, con il regista Jeffrey Walker alla regia.

Le riprese principali sono iniziate presso gli Screen Queensland Studios di Brisbane, in Australia, grazie alla Production Attraction Strategy di Screen Queensland. Il film è una coproduzione ufficiale australiana e britannica guidata da Jo Sargent della King Bert Productions di Londra e Todd Fellman della Story Bridge Films del Queensland; AGC Studios cofinanzia e gestisce le vendite e la distribuzione a livello mondiale.

Di cosa parla Fing, con Mia Wasikowska e Taika Waititi?

La storia segue i bibliotecari Mr. e Mrs. Meek (Harrison e Mia Wasikowska), che fanno di tutto per rendere felice la loro adorata figlia Myrtle (Bell). Ma non è abbastanza per Myrtle, che vuole sempre di più. Quando Myrtle dichiara di volere un Fing, i suoi genitori non hanno altra scelta che rintracciarne uno, portandoli negli angoli più remoti e oscuri della giungla. Il Fing si rivela un mostro distruttivo tanto quanto Myrtle, che a sua volta deve combattere con il malvagio proprietario del parco degli animali, il Visconte (Waititi), determinato a possedere questa rarissima creatura.

Il preside della scuola di Myrtle (Walliams) riesce a malapena a gestire le sue buffonate e a destreggiarsi tra le esigenze di una scuola nell’era moderna. La tata (Wilton) è l’ostinata e fedele servitrice del visconte, che ha cresciuto fin dalla nascita, mentre il direttore della banca (Roxburgh) ha dovuto fare i conti con le spese eccessive del visconte per molti anni e sta esaurendo la pazienza. Walliams, che ha venduto più di 60 milioni di copie dei suoi libri in 55 lingue, ha pubblicato Fing nel 2019.