Elizabeth Olsen spiega perché NON tornerà in Avengers: Doomsday e Secret Wars

Nonostante le persistenti voci contrarie, Elizabeth Olsen ora afferma che non tornerà come Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, per i prossimi film di Avengers dei Marvel Studios.

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono destinati a essere girati uno dopo l’altro (con una breve pausa nel mezzo) nel Regno Unito il mese prossimo, ma Olsen ha rivelato che tornerà a casa negli Stati Uniti per girare un nuovo progetto quando le telecamere inizieranno a girare mentre parlava con THR del suo nuovo film, The Assessment.

“Non me ne sono resa conto fino a circa sei anni fa, ma poiché la Marvel e la sua influenza occupano così tanto tempo e spazio fisici nel mondo, è davvero importante per me fare delle scelte al di fuori della Marvel che riflettano il mio gusto”, ha detto Olsen al sito. “Il tuo gusto crea l’artista che sei, e non era qualcosa a cui pensavo quando ho iniziato a lavorare. Ero solo grato di essere un attore professionista. Volevo sforzarmi di interpretare ruoli diversi e non pensavo davvero al mio gusto. Quindi l’opportunità di tornare a fare film come questo è un riflesso delle persone con cui voglio lavorare e del mio gusto personale in un certo senso, anche se non sono il regista”.

Elizabeth Olsen vuole recitare in altri film

“No”, ha risposto quando le è stato chiesto se sarebbe rimasta a Londra per girare i prossimi film evento MCU. “Sono tornata [negli Stati Uniti]. Ho appena finito [Panic Carefully]. Sto passando alle riprese di un pilota per FX [chiamato Seven Sisters]”.

Tuttavia, Olsen ha lasciato intendere più volte che riprenderà il ruolo di Wanda a un certo punto. “È davvero insolito”, ha detto la star di WandaVision quando le è stato chiesto come ci si sente a interpretare un personaggio per così tanto tempo in un film live-action e di animazione. “È qualcosa di incredibile. Immagino che sia ciò che provano le persone quando possono fare una serie TV per molto tempo. Poter tornare a interpretare un personaggio e continuare a farlo andare avanti è stato molto divertente per me, soprattutto perché mi hanno dato qualcosa come WandaVision per far saltare tutto in aria. E da lì, Doctor Strange è stata una svolta così selvaggia e folle. Mi sento molto fortunata di aver potuto interpretare un personaggio per oltre 10 anni della mia vita e mi piacerebbe continuare a farne di più. Ma la cosa dell’animazione, mi sembra un mondo parallelo. Non so davvero come si interseca con quello che facciamo. Ma mi è piaciuto molto interpretarla per oltre 10 anni e continuo a sentirmi fortunata di avere le opportunità che ho avuto, creativamente.”

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Il ritorno di Downey nel MCU è stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, dove è stato svelato che l’attore interpreterà Victor Von Doom nei prossimi due film dei Vendicatori. A dicembre Deadline ha riportato la notizia che Chris Evans sarebbe tornato nell’universo Marvel in un ruolo ancora da definire. Un altro casting per il prossimo Avengers: Doomsday è quello di Hayley Atwell, che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Agente Carter.