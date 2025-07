Michelle Monaghan si unisce a John Cena in Little Brother per Netflix

Dopo la sua acclamata interpretazione in The White Lotus della HBO, Michelle Monaghan è salita a bordo per recitare al fianco di John Cena e Eric André in Little Brother, la nuova commedia Netflix del regista di Ingrid va a Ovest, Matt Spicer.

Il film segue un famoso agente immobiliare la cui vita, accuratamente progettata, viene sconvolta dalla ricomparsa inaspettata del suo eccentrico “fratellino”. Sebbene non sia stato confermato, ci è stato detto che Monaghan interpreterà la moglie del personaggio di Cena.

Come annunciato di recente, saranno presenti anche Chris Meloni, Ego Nwodim, Sherry Cola, Caleb Hearon e Ben Ahlers. La sceneggiatura è stata scritta da Jarrad Paul e Andrew Mogel, mentre David Bernad è il produttore per Middle Child Pictures, insieme a Ruben Fleischer.

Oltre alla terza stagione di The White Lotus, dove ha interpretato Jaclyn Lemon, ospite di White Lotus Thailand, Michelle Monaghan è apparsa di recente al fianco di Vince Vaughn nella serie comica di Apple Bad Monkey, del co-creatore di Ted Lasso e creatore di Scrubs Bill Lawrence, che è stata rinnovata per una seconda stagione. Prossimamente, la vedremo di nuovo al fianco di Mark Wahlberg nel sequel della commedia d’azione per famiglie di Apple e Skydance The Family Plan, così come in The Whisper Man, il thriller poliziesco di Netflix e AGBO del regista James Ashcroft, dove recita al fianco di Robert De Niro.

Michelle Monaghan è rappresentata da Gersh, Anonymous Content e Sloane, Offer, Weber & Dern.