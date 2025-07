Ryan Gosling e Will Ferrell protagonisti della commedia Tough Guys

Dopo The Nice Guys, per Ryan Gosling arriva Tough Guys. La star di film come Barbie e First Man – Il primo uomo sarà infatti protagonista insieme a Will Ferrell di una nuova commedia d’azione con questo titolo per Amazon MGM Studios, secondo quanto riferito da Deadline. Nata come sceneggiatura originale dello scrittore Daniel Gold, la storia segue due scagnozzi stanchi di essere i sacrificabili di turno e che decidono di liberarsi dal mondo criminale, riscrivendo le regole mentre si costruiscono una nuova vita secondo i propri termini.

Deadline riporta anche che Ryan Gosling e Jessie Henderson sono in trattative per la produzione attraverso Open Invite Entertainment, che ha un accordo di prima visione con Amazon MGM Studios. Will Ferrell e Jessica Elbaum sono invece in trattative per la produzione per Gloria Sanchez Productions, mentre Trevor Engelson e Aaron Folbe sono in trattative per la produzione esecutiva per Underground. Al momento non si sa ancora chi sarà il regista né quando dovrebbero iniziare le riprese.

In quali progetti rivedremo Ryan Gosling?

Prima di vederlo in questa nuova commedia, Ryan Gosling sarà al cinema con L’ultima missione: Project Hail Mary, adattamento del romanzo di Andy Weir (autore di The Martian), dove vestirà i panni di un astronauta in missione per salvare la Terra. Sarà poi il protagonista di Star Wars: Starfighter, l’ancora misterioso nuovo film della saga di Star Wars che sarà diretto da Shawn Levy e che arriverà al cinema a dicembre 2027. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sul progetto se non che l’attrice Mia Goth dovrebbe interpretare la villain con cui Gosling si scontrerà.