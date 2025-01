Mutant Saga: i nuovi rumors parlano di X-Men, Fantastic Four e la loro presenza nei prossimi Avengers

Con Kevin Feige che divide la sua attenzione tra uscite cinematografiche e streaming durante le prime due Fasi della Saga del Multiverso, è giusto dire che questo periodo di narrazione è stata più altalenante di quanto la maggior parte avrebbe voluto.

Ci sono stati comunque molti più momenti buoni che cattivi, ma diversi titoli hanno avuto un rendimento inferiore sia a livello di critica che commerciale. Nel frattempo, un’apparente mancanza di direzione ha frustrato i fan (l’abbandono di Kang il Conquistatore per Doctor Doom di Robert Downey Jr. è uno dei più grandi cambiamenti che abbiamo visto negli ultimi due anni).

Si ritiene ampiamente che la Mutant Saga sia la prossima per i Marvel Studios e potrebbe essere ciò che rimette questo franchise sulla strada giusta insieme ai prossimi film di Avengers che lo precedono, Doomsday e Secret Wars.

L’Era della Mutant Saga

Lo scooper @MyTimeToShineH ci racconta come si presenta attualmente la Mutant Saga. A quanto pare, sembra che nel futuro ci sarà una Terra che conoscerà sia i Fantastici Quattro che i mutanti (che finalmente ne fanno parte).

Ciò suggerisce che la Prima Famiglia Marvel farà di Terra-616 la sua dimora permanente dopo Secret Wars – The Fantastic Four: First Steps è ambientato in una realtà alternativa! – con i mutanti che la chiamano casa dopo essere stati precedentemente confinati su Terra-10005.

Il film Midnight Sons si starebbe svolgendo con Mefistofele e Lilith come i cattivi principali, mentre Nova presenterà effettivamente Annihilus. Per quanto riguarda i film sugli X-Men, Mister Sinister è presumibilmente il grande cattivo, qualcosa che abbiamo sospettato a lungo dopo gli sforzi della Fox concentrati su Magneto.

Infine, si dice che il prossimo grande film evento sugli Avengers sarà Avengers vs. X-Men! È stato ampiamente teorizzato che i prossimi Doomsday e Secret Wars potrebbero mettere i più potenti eroi di Terra-616 contro gli X-Men di Terra-10005 e, anche se ciò potrebbe ancora accadere, sembra che i Marvel Studios stiano cercando di salvare il concetto per questo progetto futuro.

“Penso che vedrete che ciò continuerà nei nostri prossimi film con alcuni giocatori degli X-Men che potreste riconoscere”, ha detto Kevin Feige lo scorso novembre. “Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci porterà davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men. Di nuovo, [è] uno di quei sogni che si avverano. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men”.