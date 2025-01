Nicolas Cage: “Non mi sono mai divertito così tanto sul set di un film come quando ho lavorato con David Lynch”

Nicolas Cage, protagonista del film Cuore Selvaggio, vincitore della Palma d’oro del 1990 di David Lynch, ha raccontato a Deadline che il defunto regista scomparso oggi, “era un genio unico del cinema, uno dei più grandi artisti di questo e di ogni altro tempo”.

“Era coraggioso, brillante e un anticonformista con un gioioso senso dell’umorismo”, continua Cage, “Non mi sono mai divertito così tanto sul set di un film come quando ho lavorato con David Lynch. Sarà sempre oro massiccio”.

Nel film, girato a New Orleans e in Louisiana, Cage interpreta un personaggio simile a Elvis, Sailor, un ex detenuto, appena uscito di prigione che si riunisce con l’amore della sua vita, Lula, interpretata da Laura Dern, evasa in Blue Velvet di Lynch. Il problema nelle loro vite rimane la famigerata madre di Lula (interpretata dalla vera madre di Dern, Diane Ladd) che invia sicari e detective sulla striscia stradale di Sailor e Lula per riportarli indietro. Il film ha visto la partecipazione anche di Willem Dafoe, Crispin Glover, Harry Dean Stanton, l’attrice di Blue Velvet ed ex partner di Lynch Isabella Rossellini e le attrici di Twin Peaks Sherilyn Fenn e Gracie Zabriskie.

Cuore Selvaggio ha anche lanciato il cantante rockabilly Chris Isaak fuori dai canoni con il singolo di successo “Wicked Game”, di cui Lynch ha anche diretto il video musicale. “Wicked Game” raggiunse il n. 6 nella Billboard Hot 100 nel marzo 1991.

Il film uscì in un momento di grande zeitgeist per Lynch, dopo la vittoria della Palma d’oro e durante l’estate immediatamente successiva alla messa in onda primaverile della prima stagione di Twin Peaks su ABC. Wild at Heart incassò 14,5 milioni di dollari al botteghino nazionale.