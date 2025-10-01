Mr. Scorsese: il trailer del documentario di 5 parti di Apple Tv+

Apple TV+ ha presentato il trailer di “Mr. Scorsese”, il nuovo documentario in cinque parti della regista Rebecca Miller in arrivo il 17 ottobre e dedicato, ovviamente, al grande Martin Scorsese.

“Mr. Scorsese” offre un’analisi intima e ricca di sfumature di una delle figure più influenti ed enigmatiche del cinema, con filmati inediti e interviste approfondite alle persone a lui più vicine. Il trailer anticipa un assaggio del cuore emotivo della docuserie, in cui Scorsese esplora la sua visione della natura umana e l’eterna lotta tra il bene e il male nel corso della sua vita e della sua carriera.

“Mr. Scorsese” è il ritratto di un uomo attraverso la lente della sua opera, un’esplorazione delle molteplici sfaccettature di un visionario che ha ridefinito il linguaggio cinematografico, includendo sia la sua straordinaria carriera, che la sua singolare storia personale. Con accesso esclusivo e illimitato agli archivi privati di Scorsese, la docuserie si basa su lunghe conversazioni con il regista e interviste inedite con amici, familiari e collaboratori creativi, tra cui Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks e Rodrigo Prieto, oltre ai suoi figli, alla moglie Helen Morris e agli amici d’infanzia più cari.

“Mr. Scorsese” esamina come le vivaci esperienze di vita del regista abbiano plasmato la sua visione artistica, mentre ogni suo film stupiva il mondo con la propria originalità. A partire dai suoi primi lavori (i cortometraggi realizzati da studente alla New York University) fino ai giorni nostri, questo documentario esplora i temi che hanno affascinato Scorsese, tra cui il ruolo del bene e del male nella natura fondamentale dell’essere umano.

Diretto dall’acclamata regista Rebecca Miller (“E all’improvviso arriva l’amore”, “Personal Velocity – Il momento giusto”), “Mr. Scorsese” è nato da un’idea dei produttori esecutivi Miller e Damon Cardasis di Round Films (“Il piano di Maggie – A cosa servono gli uomini”, “Saturday Church”) e Cindy Tolan (“Étoile”, “Dandelion”), storica collaboratrice di Miller. Il trio candidato agli Emmy – Cardasis, Tolan e Miller (“Arthur Miller: Writer”) – è affiancato dai produttori esecutivi Rick Yorn, Christopher Donnelly e Julie Yorn. La produzione è di Ron Burkle, con Robert Fernandez e Patrick Walmsley come co-produttori esecutivi. La serie è presentata da Expanded Media e Round Films, in collaborazione con LBI Entertainment e Moxie Pictures.

“Mr. Scorsese” si aggiunge all’offerta di pluripremiati documentari Apple Original, tra cui “STILL: La storia di Michael J. Fox” (vincitore di Emmy e Critics Choice Award), che racconta in prima persona il viaggio straordinario di Fox; il candidato agli Emmy “Selena Gomez: My Mind & Me”, un documentario intimo e crudo che ripercorre il viaggio dell’artista, lungo sei anni, verso una nuova luce; “STEVE! (martin): un documentario in 2 parti”, candidato agli Emmy, con il leggendario scrittore, produttore, regista, attore e comico Steve Martin; il recentemente annunciato documentario sui Fleetwood Mac, ancora senza titolo e molti altri.