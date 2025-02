Paddington 4 si farà, lo confermato un dirigente dello studio che svela anche la serie tv in sviluppo

La serie di Paddington continuerà con un quarto film e una serie televisiva, dopo l’imminente uscita di Paddington in Perù. Il terzo film uscirà nelle sale cinematografiche del Regno Unito a novembre, seguito dall’uscita nelle sale statunitensi a gennaio. La prossima avventura di Paddington lo porta lontano dall’ambientazione dei film precedenti a Londra, quando si reca in Perù per far visita alla zia Lucy, insieme alla famiglia Brown, per poi finire in una missione alla sua ricerca.

Parlando con The Hollywood Reporter, Françoise Guyonnet, amministratore delegato di StudioCanal, ha dichiarato che “stiamo anche lavorando a una nuova serie TV e a un nuovo film che usciranno nel 2027, 28”. Il 2028 segnerà il 70° anniversario di Paddington, il personaggio apparso per la prima volta nel libro per bambini A Bear Called Paddington di Michael Bond nel 1958. Poiché entrambi i progetti sono ancora nelle prime fasi di sviluppo, non sono stati ancora rivelati ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi.

Cosa significa questo per il franchise di Paddington

Paddington in Perù non è la fine

L’aggiornamento di Guyonet conferma che Paddington in Perù non sarà la fine della storia dell’orsetto protagonista. Il terzo film probabilmente concluderà la prossima avventura di Paddington alla ricerca di zia Lucy, ma potrebbe lasciare alcune trame aperte per preparare il terreno al prossimo sequel. Ben Whishaw probabilmente tornerà a dare la voce a Paddington nel quarto film, insieme ad altri membri chiave del cast che riprenderanno i loro ruoli, anche se alcuni potrebbero essere sostituiti se sceglieranno di abbandonare il franchise come ha fatto Sally Hawkins prima di Paddington 2.

Se Paddington 4 uscirà come previsto nel 2027 o 2028, ci sarà un’attesa più breve tra il terzo e il quarto film rispetto a quella tra il secondo e il terzo. Paddington 2 è uscito nel 2017, mentre Paddington in Peru uscirà il 20 febbraio 2025. Per quanto riguarda la serie televisiva, resta da vedere se sarà live-action come i film o se sarà animata nello spirito delle precedenti serie televisive di Paddington.