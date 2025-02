Paddington in Perù, la spiegazione del finale della nuova avventura

Paddington in Perù conclude la trilogia con una storia piena dello stesso cuore e delle stesse risate dei suoi predecessori, senza mancare di grandi colpi di scena. Invece di essere ambientato a Londra, questa volta Paddington in Peru cambia location e si sposta in Perù, il paese natale dell’adorabile orso. La storia è incentrata sulla ricerca della zia Lucy di Paddington, scomparsa dall’Orfanotrofio degli Orsi in Pensione. Seguendo quella che è considerata uno dei migliori film di tutti i tempi, Paddington 2, Paddington in Perù ha avuto molta pressione sulle spalle.

Anche se forse non raggiunge le vette del suo predecessore, la storia si dimostra degna al momento del finale di Paddington in Perù. Il film non solo contiene lo stesso nucleo emotivo e comico dei primi due, ma la storia di Paddington in Perù ha anche la sua parte di colpi di scena nell’atto finale. Dalle rivelazioni sui cattivi del film all’esplorazione di racconti mitologici e persino a qualche preparazione per Paddington 4, il finale di Paddington in Perù ha molto da esplorare.

Paddington trova zia Lucy nel finale di Paddington in Perù?

Zia Lucy ha involontariamente costretto Paddington a un viaggio attraverso l’Amazzonia

Come accennato, la storia di Paddington in Perù ruota intorno alla scomparsa di zia Lucy, che costringe il giovane orsetto e la sua nuova famiglia, i Brown, a recarsi in Sud America. Una volta lì, la famiglia si avvale dell’aiuto di Hunter Cabot, interpretato da Antonio Banderas, un uomo che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori. Anche se il cambio di scenario e la durata più lunga potrebbero aver contribuito a rendere le recensioni di Paddington in Perù leggermente più controverse rispetto a quelle dei suoi predecessori, il film non perde mai di vista la sua storia toccante, poiché il finale si concentra sul rapporto tra zia Lucy e Paddington.

Dopo una serie di prove e tribolazioni che coinvolgono gli aspetti più mitici di Paddington in Perù, il giovane orso alla fine si riunisce con sua zia. Con l’aiuto dei Brown, il viaggio di Paddington attraverso la foresta pluviale amazzonica lo conduce infine in un santuario degli orsi. Lì, la zia Lucy lo aspetta, rendendo la sequenza finale commovente, che sfrutta uno degli aspetti migliori della trilogia di Paddington: il suo cuore.

Paddington in Perù Connessioni mitologiche: i Brown troveranno El Dorado?

La storia di Paddington 3 è più profonda di quanto ci si potrebbe aspettare

All’inizio, la storia di Paddington in Perù è presentata come una semplice ricerca di un parente scomparso. Tuttavia, l’introduzione di Hunter Cabot conferisce al film una trama più profonda che ruota intorno alla mitologica città perduta di El Dorado. L’albero genealogico di Hunter Cabot, cacciatore di tesori, rivela che la chiave per trovare El Dorado è presumibilmente legata a un orso, che Hunter interpreta come Paddington, dato il braccialetto di quest’ultimo raffigurato nei libri di storia relativi alla leggendaria città perduta d’oro.

Tutto il cast della famiglia Brown ritorna per Paddington in Perù, tranne Sally Hawkins, che viene sostituita da Emily Mortimer nel ruolo di Mary Brown.

Alla fine, i Brown e Hunter Cabot deducono che zia Lucy è andata alla ricerca di El Dorado, allineando i loro interessi per trovare l’oro e il parente perduto di Paddington. Mentre Paddington in Perù si avvicina alla fine, El Dorado viene trovato, ma non come ci si potrebbe aspettare. Invece di una città perduta piena d’oro e gioielli, il tesoro di El Dorado è un tesoro di arance perfettamente mature, perfette per fare la marmellata per la tribù nascosta di orsi che ospita. Zia Lucy ha trovato El Dorado perché sapeva che Paddington l’avrebbe trovata lì, scoprendo così la sua storia ancestrale.

La vera discendenza di Paddington viene rivelata in Paddington in Perù

Paddington non è mai stato orfano, solo perso

Nel finale di Paddington in Perù, zia Lucy rivela che il suo braccialetto, che era la chiave per trovare El Dorado, era originariamente di Paddington e che era legato alla sua gamba quando lei e zio Pastuzo lo trovarono da cucciolo. Il motivo è che Paddington era nato a El Dorado prima di perdersi. Il braccialetto è il modo in cui avrebbe trovato la strada di casa, qualcosa che zia Lucy aveva capito. Per aiutarlo a trovare la sua vera casa, zia Lucy andò alla ricerca di Paddington, sperando che lui la trovasse, come accadde nel finale di Paddington in Perù.

La scelta finale di Paddington e la spiegazione della preparazione di Paddington 4

Le nozioni di Paddington sulla casa sono state messe alla prova

La rivelazione che Paddington è nato a El Dorado pone l’orso di fronte a una scelta difficile nel finale di Paddington in Peru. Paddington deve decidere se rimanere con la sua specie o tornare a Londra con i Brown, che gli hanno dato una nuova casa lontano dal Perù. Dopo averci riflettuto attentamente, Paddington decide di tornare a Londra perché, nonostante abbia scoperto da dove viene, sa che la famiglia Brown è il suo posto.

È interessante notare che questo prepara la storia del recentemente annunciato Paddington 4. Nella sequenza finale di Paddington in Perù, gli orsi di El Dorado vengono a trovare i Brown a Londra. Questo potrebbe dare il via a una storia in cui Paddington aiuta gli altri orsi ad abituarsi alla vita in Inghilterra, portando con sé tutti i temi di malizia, caos e commoventi che sono diventati sinonimo dei film di Paddington.

La spiegazione del grande colpo di scena del cattivo di Paddington in Perù

Chi era il cattivo finale di Paddington in Perù?

Nel marketing di Paddington in Perù, il film non chiariva necessariamente chi fosse il cattivo della storia. Naturalmente, ciò era probabilmente dovuto al fatto che superare il cattivo di Hugh Grant, che ha cambiato la carriera di Paddington 2, sarebbe stato incredibilmente difficile. Tuttavia, Paddington in Perù ha un cattivo: Hunter Cabot. Si scopre che le origini di Hunter, cacciatore di tesori, gli hanno trasmesso la febbre dell’oro, con i fantasmi dei suoi antenati che lo spingono a rinunciare alla sua amicizia con Paddington e i Brown, e persino al rapporto con sua figlia, per trovare El Dorado a tutti i costi.

Si scopre che la suora apparentemente benevola di Olivia Colman dell’Orfanotrofio per Orsi in Pensione è in realtà la cugina di Hunter Cabot e soffre anche lei della febbre dell’oro…

Questo porta Hunter Cabot a un confronto diretto con Paddington e i Brown, ma un altro colpo di scena attende nel finale di Paddington in Perù. Si scopre che la suora apparentemente benevola di Olivia Colman dell’Orfanotrofio per Orsi in Pensione è in realtà la cugina di Hunter Cabot e soffre anche lei della malattia dell’oro. Minaccia i Brown, Paddington e la figlia di Hunter, Gina, facendo uscire Hunter dalla sua follia in modo che possa sconfiggerla. Hunter poi parte con Gina mentre i Brown entrano a El Dorado e la Reverenda Madre viene trasferita nella gelida Casa degli Orsi Polari in Pensione.

Il vero significato di Paddington nel finale del Perù

Come nel caso del finale di tutti i film di Paddington, il finale di Paddington in Perù ha al centro un messaggio commovente. Il film riafferma i temi centrali dei suoi predecessori, ovvero essere gentili a tutti i costi e trovare una casa in una famiglia di persone diverse, ma li approfondisce aggiungendo il messaggio che la casa non è sempre solo un luogo. Paddington in Perù trasmette il messaggio che la casa può essere ovunque, in qualsiasi paese, purché sia piena di persone che ti amano e si prendono cura di te, come scopre l’orsetto protagonista.