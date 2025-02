Henry Cavill in un progetto MCU? Potrebbe essere Nova

Il periodo di Henry Cavill come Superman è giunto a una fine precoce per molti fan, dopo che la Warner Bros. li aveva illusi con una scena a metà dei titoli di coda di Black Adam, le riprese di Flash, un sequel di Man of Steel e probabili progetti tra cui Black Adam 2 e Crisi sulle Terre infinite.

Quando James Gunn e Peter Safran hanno fondato i DC Studios, Henry Cavill è stato abbandonato e David Corenswet è stato scelto per interpretare l’eroe nel prossimo film di Superman che arriverà quest’estate.

L’attore britannico, che ha anche detto addio a The Witcher, non ha perso tempo a fare il salto nel MCU per un cameo come variante di Wolverine in Deadpool & Wolverine. Da allora si sono susseguite voci secondo cui Henry Cavill sarebbe in lizza per tornare, anche se non necessariamente come Logan.

Scooper @MyTimeToShineH ha affermato oggi che “Henry Cavill è stato preso di mira per un ruolo nello show di Nova”. Come al solito, questa affermazione relativamente vaga non getta ulteriore luce su quale personaggio interpreterebbe l’ex Superman, sebbene Richard Rider sia una possibilità convincente.

I dettagli della trama di Nova sono ancora per lo più segreti, ma secondo una recente indiscrezione di Daniel Richtman, Annihilus sarà il cattivo della serie. I Nova Corps sono stati introdotti nel primo Guardiani della Galassia, il che ha portato a speculazioni sul fatto che Richard Rider avrebbe trovato la sua strada nel franchise GOTG. James Gunn ha mostrato scarso interesse per il personaggio, ma la serie Nova molto probabilmente si svilupperà a partire da quel momento off screen di Infinity War in cui Thanos decima la maggior parte della popolazione di Xandar.

Per quanto riguarda chi dovrebbe interpretare Nova, ci sono infinite possibilità entusiasmanti e al momento non sappiamo a quale fascia d’età lo studio si rivolgerà. L’anno scorso, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, dell’animazione e della televisione di Marvel Studios, ha affermato: “Amiamo Nova. Siamo nelle prime fasi di sviluppo di Nova. Abbiamo un nuovo sistema dietro le quinte presso Marvel Studios. Ora siamo più simili a uno studio tradizionale. Stiamo sviluppando più di quanto effettivamente produrremo”.

“Ci sono progetti per sviluppare Nova. Amo Nova anch’io. Amo Richard Rider anch’io. Spero che arrivi sullo schermo”, ha aggiunto. “Il mondo è sempre caos. Ci sono sempre delle cose. Devi evocare queste cose per farle accadere, ma mi piacerebbe vedere uno show di Nova, un giorno”.

Nova nei fumetti

Creato dallo scrittore Marv Wolfman e dall’artista John Romita Sr., Richard Rider è apparso per la prima volta in The Man Called Nova n. 1 nel 1976. Ha ottenuto i suoi poteri quando l’ultimo centurione sopravvissuto del Nova Corps, Rhomann Dey, gli ha trasferito le sue abilità per combattere il cattivo Zorr. Siamo curiosi di scoprire cosa riserva il futuro a Nova sullo schermo e cosa significherà la sua introduzione per l’angolo cosmico del Marvel Cinematic Universe.