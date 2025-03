Pamela Anderson si unisce al dramma di Ellen Burstyn e Taika Waititi “Place To Be”

Dopo il suo ritorno in grande stile con The Last Showgirl, film apprezzatissimo nel corso dell’ultima stagione, Pamela Anderson ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico, ovvero il toccante dramma di Kornél Mundruczó, Place to Be.

Il film del regista del film candidato all’Oscar Pieces of a Woman vede protagonisti anche Ellen Burstyn e Taika Waititi. Le riprese sono in corso a Sydney, in Australia. Mundruczó afferma di essere “emozionato” di aver riunito un cast così eterogeneo e talentuoso.

“Adoro davvero Pamela, è un’attrice così versatile e la sua interpretazione più recente in The Last Showgirl è stata incredibile. Ha dimostrato un tale coraggio e sono tremendamente emozionato di lavorare con lei”, racconta il regista a Deadline.

Pamela Anderson è stata recentemente nominata per i premi SAG, Golden Globe e Gotham per The Last Showgirl di Gia Coppola, film in cui interpreta una ballerina veterana di Las Vegas il cui leggendario spettacolo alla fine chiude.

Place to Be, scritto da Kata Wéber (Pieces Of A Woman, White God), segue la pragmatica Brooke (Burstyn) e il divorziato sconvolto Nelson (Waititi) mentre viaggiano da Chicago a New York per riportare a casa un piccione viaggiatore smarrito.

Pamela Anderson interpreterà Molly, la figlia di Brooke, che sta trovando la sua strada dopo la fine del suo secondo matrimonio. Ansiosa di trovare una nuova casa alla madre anziana, è contraria a qualsiasi piano di trasferirla in una casa di riposo. Place to Be è prodotto da Jomon Thomas (Monkey Man, Hotel Mumbai), Megan Wynn (Together, Poker Face) e Alexander Rodnyansky (Loveless, Beanpole).

Anderson sarà la prossima protagonista del reboot estivo della Paramount di Una pallottola spuntata al fianco di Liam Neeson. Più avanti nel corso dell’anno, apparirà in Rosebush Pruning di Karim Aïnouz con Riley Keough, Callum Turner, Elle Fanning Jamie Bell, Lucas Gage e Tracy Letts. Tra i suoi altri recenti lavori di attrice, Anderson ha debuttato a Broadway nel 2022 come Roxy Hart in Chicago, per il quale ha ricevuto consensi dalla critica e un Playbill Award. Anderson ha debuttato in Baywatch, in cui ha recitato in 110 episodi.