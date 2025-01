Patrick Dempsey: il suo ritorno in Scream 7 è ufficialmente morto

Giovedì scorso, il fandom di Scream è stato colpito da una notizia particolarmente dura dopo che è stato rivelato che Joel McHale, ex membro di Community, avrebbe recitato Scream 7, il prossimo settimo film come marito di Neve Campbell, Sidney Prescott. Non è che ci sia un litigio segreto tra l’attore comico e il seguito del franchise horror, ma si tratta di una scelta di casting che colpisce nel profondo quelli di noi che erano certi che il marito di Sidney sarebbe stato il detective Mark Kincaid di Patrick Dempsey. Tuttavia, c’era ancora chi sperava che il detective Kincaid, introdotto per la prima volta in Scream 3 del 2000, sarebbe apparso nel prossimo film in un modo diverso. Oggi quel sogno si è spento, poiché Entertainment Weekly ha confermato che Dempsey non sarà in alcun modo coinvolto in Scream 7.

Sappiamo che non possiamo sempre ottenere ciò che vogliamo e cercheremo di accettare McHale come nostro nuovo Mark, ma sarà davvero difficile. Per chi avesse bisogno di un ripasso, il detective Mark Kincaid, interpretato da Dempsey, è entrato a far parte della famiglia nel film Scream 3, diretto da Wes Craven. Il personaggio aveva il compito di tenere Sidney al sicuro, con una tensione romantica che cresceva mentre davano la caccia al nuovo Ghostface. Anche se non lo vedremo sullo schermo in nessuno dei film successivi, il personaggio di “Mark” è stato menzionato sia nel quinto che nel sesto titolo, come marito di Sidney. Naturalmente, il fandom ha creduto che il “Mark” in questione fosse il detective Mark Kincaid, ma il team creativo dietro Scream 7 ha fatto il vecchio bait and switch con l’annuncio di ieri.

Per essere chiari, noi – come comunità di fan di Scream – non stavamo semplicemente facendo un fan-casting di Dempsey per il film in uscita, visto che l’attore stesso aveva ventilato un suo possibile ritorno lo scorso autunno. A ottobre, l’attore di Grey’s Anatomy è apparso al Today Show, rivelando di essere stato in effetti in trattative per Scream 7, condividendo:

“Sto aspettando il copione. C’è stata una conversazione a riguardo. Non ho ancora visto nulla. Quindi, vedremo cosa succederà”.

Chiaramente, le trattative non si sono concluse nel modo in cui tutti speravamo, e il sostituto di Dempsey è stato ufficialmente presentato ieri. Al momento non è chiaro come le discussioni si siano interrotte, portando la produzione a muoversi in una direzione diversa.

L’altra famiglia slasher di Patrick Dempsey

Ok, ora che Scream è uscito, non ci resta che rimanere estremamente pazienti e vigili in attesa del ritorno di Dempsey nell’attesissimo Thanksgiving 2 di Eli Roth. Il film originale, uscito nelle sale nel 2023, è stato subito un successo di pubblico e un sequel è già in lavorazione. Il film ha permesso a Dempsey di calarsi in un ruolo completamente diverso da quello in cui siamo abituati a vederlo e gli ha dato anche la possibilità di usare l’accento del New England che era stato costretto a tenere nascosto per la maggior parte della sua carriera. Sebbene non siano stati annunciati la trama e il cast del sequel dello slasher, speriamo sicuramente che Dempsey torni a ripulire gli avanzi.