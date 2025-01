Jacob Elordi è un prigioniero di guerra nella prima immagine di The Narrow Road to the Deep North

Jacob Elordi tornerà sui nostri schermi quest’anno: l’attore ha in programma numerosi progetti. L’attore, che ha raggiunto il successo internazionale con The Kissing Booth di Netflix, negli ultimi anni ci ha regalato alcune affascinanti interpretazioni, come quella di Emerald Fennell in Saltburn e quella della leggenda della musica Elvis in Priscilla di Sofia Coppola. Il prossimo film che lo vedrà protagonista è la serie limitata sulla Seconda Guerra Mondiale di Justin Kurzel e Shaun Grant, intitolata The Narrow Road to the Deep North e basata sul bestseller dell’autore di Richard Flanagan.

IndieWire ha svelato il primo sguardo alla serie ed è straziante. L’immagine vede Elordi nei panni di Dorrigo Evan, che a quanto pare è un prigioniero di guerra. Ha un’aria sconsolata, circondato da altri prigionieri, ed evoca un senso di rimpianto e di dolore. La serie sarà presentata in anteprima mondiale alla Berlinale 2025.

Di cosa parla “The Narrow Road to the Deep North”?

Nella serie in arrivo, Elordi interpreta il protagonista Dorrigo Evans, un chirurgo dell’esercito australiano, che viene imprigionato in un campo di prigionia. Mentre il romanzo di Flanagan attraversa diversi periodi della vita di Evans – dalla sua relazione da giovane con la moglie dello zio alle sue esperienze in guerra fino a un uomo anziano consumato dal rimpianto, resta da vedere come i produttori hanno trattato la serie in arrivo. Kurzel, che ha diretto la serie in cinque parti, ha dichiarato in un comunicato,

“È fantastico per me e Shaun collaborare con un attore di talento come Jacob. ‘The Narrow Road to the Deep North’ aveva bisogno di una potente presenza di primo piano, e sembra che questo giovane attore e questo libro straordinario si siano incontrati al momento giusto”.

Sebbene la maggior parte dei dettagli sia tenuta strettamente nascosta, il titolo ufficiale dà un’idea di ciò che accadrà. “Un celebre eroe della Seconda Guerra Mondiale è perseguitato dalle sue esperienze in un campo di prigionia giapponese e dai ricordi di una relazione avvenuta poco prima della guerra in questo adattamento del romanzo di Richard Flanagan vincitore del Booker Prize nel 2013”. Elordi è accompagnato, tra gli altri, da Odessa Young, Ciarán Hinds, Olivia DeJonge e Simon Baker nella serie limitata.

Elordi è impegnato nel prossimo anno con numerosi progetti come Frankenstein di Guillermo del Toro, un’altra collaborazione con la Fennell per l’adattamento di Cime tempestose, la prossima stagione di Euphoria, la serie più amata dai fan, The Dog Star con Riddley Scott e molti altri.