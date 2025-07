Pom Klementieff sarebbe in lizza per interpretare il personaggio di Cacciatrice nel DCU

James Gunn ha confermato che sono in lavorazione diversi progetti internazionali del DCU, uno dei quali si ritiene sia un film in lingua coreana su Cacciatrice con Pom Klementieff. Gunn, ha rivelato che sono attualmente in fase di sviluppo “progetti DCU provenienti da Corea, Giappone e Brasile“. Sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli, si presumeva generalmente che il progetto coreano a cui si riferiva fosse il film su Cacciatrice di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta nel 2023.

All’epoca, alcune indiscrezioni indicavano che il film stava procedendo con la scrittura e la regia del regista e sceneggiatore sudcoreano Jung Byung-gil (Action Boys, The Villainess, Afterburn), e circolava voce che Pom Klementieff potrebbe essere in trattativa per il ruolo principale.

Nexus Point News ha ora condiviso alcuni nuovi dettagli su questi progetti internazionali e il sito ritiene che Klementieff, di origini coreane, sia ancora in lizza per interpretare Helena Bertinelli, che sarà “rappresentata come metà coreana e metà italiana“.

Se la conoscete solo per i film di GOTG, Pom Klementieff potrebbe sembrare una scelta strana per il ruolo di Cacciatrice, ma è esperta in ruoli più drammatici e ricchi d’azione (vedi gli ultimi film di Mission: Impossible).

Cacciatrice era stata precedentemente interpretata da Mary Elizabeth Winstead in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ma non sembra probabile che l’attrice possa di nuovo interpretare il personaggio nel DCU.

Vale la pena notare che il film su Cacciatrice non è mai stato annunciato ufficialmente, ma Gunn è un grande fan del lavoro di Byung-gil e ha condiviso quanto segue sul suo account Instagram durante una visita a Seul per promuovere Guardiani della Galassia Vol. 3.

Secondo NPN: “Gli elementi chiave che compongono Cacciatrice saranno presenti in molti altri progetti in fase di sviluppo nell’ambito del catalogo internazionale dei DC Studios. Questi elementi includono un’ambientazione internazionale, la serie scritta e parlata nella lingua del paese in questione e un cast composto da attori provenienti da quel paese”. A quanto pare, il piano prevede che i personaggi presenti nei progetti “appaiano in altri progetti recitati in inglese”.