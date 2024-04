Fabbricante di lacrime: le location dove è stato girato il film Netflix

Da quando è arrivato su Netflix, il 4 aprile, Fabbricante di lacrime (qui la recensione) è divenuto subito uno dei titoli più visti del momento sulla piattaforma, ottenendo ottimi riscontri anche all’estero. Sì, perché nonostante presenti un racconto ambientato negli Stati Uniti e con protagonisti ragazzi americani, il film è un progetto tutto italiano, diretto dal regista Alessandro Genovesi (10 giorni senza mamma, 7 donne e un mistero) a partire dal romanzo omonimo scritto dall’autrice Erin Doom. Questo adattamento di un grande successo editoriale era molto atteso da tempo, dunque non sorprende il successo che sta ottenendo.

Poiché è stato girato in Italia, i luoghi presenti nel film sono facilmente visitabili e qui di seguito si andrà proprio alla scoperta dei principali tra essi. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Fabbricante di lacrime. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e, in particolare, alle location dove è stato girato il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

Il libro di Erin Doom

La storia editoriale di Fabbricante di lacrime è esemplificativa delle nuove possibilità che questo settore offre ai giovani emergenti. Nel 2017 Erin Doom condivise a puntate i suoi primi due libri, Nel modo in cui cade la neve e Fabbricante di lacrime, sul social network Wattpad, dove riscossero un notevole successo. Nel dicembre del 2020 decise poi di pubblicare a proprie spese su Amazon Fabbricante di lacrime che entrò subito in classifica. Poco dopo venne contattata da Magazzini Salani, che ne acquisì i diritti e decise di ripubblicarlo nel maggio del 2021 in un’edizione riveduta. Con circa 450.000 copie vendute è poi risultato essere il libro più venduto in Italia nel 2022.

La trama e il cast di Fabbricante di lacrime

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella del Fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi: i coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso.

Egli è l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune, la convivenza tra loro sembra impossibile. Ma gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel Fabbricante di Lacrime della leggenda. Al Fabbricante non puoi mentire e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza che li attrae che si chiama amore.

Protagonisti del film, nel ruolo di Nica e Rigel, sono gli attori Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni. Mentre quest’ultima è qui al suo primo ruolo in un film, Baldasseroni è invece meglio noto con lo psudonimo Biondo, ed è un rapper con già 4 album all’attivo, oltre ad aver partecipato ai film È per il tuo bene e 50km all’ora. Recitano poi nel film Alessandro Bedetti nel ruolo di Lionel, Nicky Passarella in quello di Billie e Sveva Romana Candelletta nel ruolo di Miki. Infine, Roberta Rovelli interpreta Anna, Orlando Cinque è Norman e Sabrina Paravicini interpreta Margaret.

Le location di Fabbricante di lacrime: dove è stato girato il film?

Come noto, il racconto è ambientato in una piccola città del Minnesota, negli Stati Uniti. Tuttavia, le riprese si sono in realtà svolte in Italia e in particolare a Roma e dintorni. La produzione si è dunque impegnata a far sì che i luoghi prescelti potessero reggere l’illusione di un racconto ambientato ben altrove. Innanzitutto per il Grave, l’orfanotrofio al centro del racconto, dove sono cresciuti i due protagonisti Nica e Rigel, è stato utilizzato il complesso del Buon Pastore, in via di Bravetta a Roma, edificio risalente alla prima metà del Novecento collocato all’interno della Riserva naturale della Valle dei Casali.

La casa dei coniugi Milligan, che adottano i due protagonisti, è invece una villetta situata in via del Pianello, a Bracciano, La Barnaby High School, che Nica e Rigel iniziano a frequentare dopo essere stati adottati, deve il suo ingresso al Museo Lasalle, Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, situato in via Aurelia 476, a Roma. Qui i due giovani conoscono Miki, che vive invece in una residenza in stile inglese che nella realtà è conosciuta come Villa York, situata nella campagna a nord di Roma lungo la via Cassia, nel territorio di Campagnano Romano.

L’edificio neoclassico che fornisce gli esterni del tribunale è invece l’Accademia Britannica, in via Antonio Gramsci 61 nel parco di Villa Borghese a Roma. Nel visitarla, si può dunque effettuare un ampio giro nel parco, il quale come noto contiene numerosi luoghi di grande fascino. Infine, una delle location più affascinanti del film è senza dubbio il ponte di ferro che conduce alla scuola dei ragazzi. Nella realtà, questo è il ponte che a Pescara collega piazza Garibaldi con via Orazio. Per chi si fosse chiesto dove è girata la scena iniziale, questa ha come sfondo il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il trailer del film e come vederlo in streaming su Netflix

Come anticipato, è possibile fruire di Fabbricante di lacrime unicamente grazie alla sua presenza nel catologo di Netflix, dove attualmente è al 1° posto della Top 10 dei film più visti sulla piattaforma in Italia. Per vederlo, basterà dunque sottoscrivere un abbonamento generale alla piattaforma scegliendo tra le opzioni possibili. Si avrà così modo di guardare il titolo in totale comodità e al meglio della qualità video, avendo poi anche accesso a tutti gli altri prodotti presenti nel catalogo.