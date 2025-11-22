Rian Johnson scontento della distribuzione limitata di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery di Rian Johnson arriverà nelle sale questo mese, il secondo film della serie ad essere distribuito da Netflix e ad avere un’uscita cinematografica limitata, sebbene il regista sia deluso dall’uscita. La serie Knives Out ha debuttato nel 2019 con il suo primo film, che segue il detective Benoit Blanc (Daniel Craig) che indaga su uno strano omicidio.

I primi due film hanno entrambi ottenuto ottime recensioni, grazie alle loro intricate trame misteriose e all’avvincente satira dei ricchi e dei potenti, interpretati da un’eccellente selezione di attori di prima categoria. Mentre Knives Out è stato distribuito da Lionsgate e ha avuto una distribuzione cinematografica tradizionale prima della pandemia, Netflix ha preso il sopravvento con il secondo capitolo, Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Glass Onion è stato nelle sale cinematografiche per una settimana alla fine di novembre 2022, per poi approdare su Netflix un mese dopo. Ora Wake Up Dead Man dovrebbe essere proiettato per due settimane, dalla sua première in sale selezionate il 26 novembre alla sua uscita su Netflix il 12 dicembre. Questo è tipico per la maggior parte dei film Netflix che la piattaforma di streaming desidera siano considerati idonei per i premi.

Tuttavia, il regista Johnson ha espresso il suo disappunto per il fatto che Wake Up Dead Man non verrà proiettato nei cinema AMC. “Per chi lo chiedesse, purtroppo AMC non ha voluto proiettare il film”, ha detto Johnson tramite X, “sarà distribuito da Landmark, Alamo e altre catene. E può tranquillamente rimanere nei cinema dopo il lancio di Netflix del 12/12 se c’è domanda: spetta ai cinema decidere”.

Netflix e AMC hanno storicamente avuto divergenze sui termini delle brevi uscite cinematografiche di Netflix, il che significa che molti dei suoi film non sono stati disponibili presso la grande catena di cinema. Tuttavia, AMC ha fatto un’eccezione per Glass Onion; la catena ha anche recentemente partecipato alla riedizione di KPop Demon Hunters nel weekend di Halloween.

Il successo del franchise Knives Out

Il primo film di Knives Out è uscito nelle sale nel 2019, con la storia di come Benoit Blanc ha aiutato Marta Cabrera (Ana de Armas) a dimostrare la sua innocenza, guadagnando più di 300 milioni di dollari al botteghino mondiale. Quando Netflix ha visto l’incredibile potenziale del franchise, il gigante dello streaming ha acquisito i diritti di distribuzione per due sequel successivi, che si sono rivelati essere Glass Onion e Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Il tempo ci dirà se Johnson continuerà a scrivere altri misteri da risolvere per Benoit Blanc, o se l’avventura del prossimo anno sarà l’ultima volta che gli spettatori vedranno il detective fare la sua magia. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery debutterà su Netflix nel 2025.