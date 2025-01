Scream 7: finalmente cominciate le riprese del film

Il regista di Scream 7 Kevin Williamson, che ha scritto il classico slasher originale di Wes Craven, ha annunciato che le riprese per l’ultimo capitolo dell’iconica serie horror sono ufficialmente in corso.

Il regista ha condiviso una foto del dietro le quinte dal set, offrendo un’occhiata al nuovo logo del titolo. Come previsto, questo prossimo film abbandonerà la sequenza dei numeri romani dei due film precedenti.

“Non dovrei pubblicare post su Scream e spero che @spyglassmediagr e @paramountpics mi perdoneranno, ma quando hai uno dei giorni migliori della tua vita è davvero difficile tenerlo per te”, ha scritto Williamson nella didascalia del suo post. “Che giornata straordinaria ho trascorso lavorando con un cast e una troupe straordinari e talentuosi. Hanno dato il massimo e mi hanno sostenuto in ogni fase del percorso. Sono molto grata per questa opportunità e per Wes Craven che è stato nei miei pensieri per tutto il tempo. Il profondo impatto che ha avuto sulla mia vita e sulla mia carriera è infinito. Che giornata! Non vedo l’ora che arrivi domani!”

Neve Campbell e Courteney Cox sono pronte a riprendere i rispettivi ruoli di Sidney Prescott e Gale Weathers, insieme al ritorno di Mason Gooding nei panni di Chad Meeks-Martin. I nuovi membri del cast includono Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace e Sam Rechner. Non si sa se l’ultimo membro dei “Core Four”, Jasmin Savoy Brown, tornerà nei panni della sorella del personaggio di Gooding, Mindy.

A causa del licenziamento di Melissa Barrera (Sam Carpenter) per i post sui social media che lo studio ha ritenuto “antisemiti”, molti fan si sono rivoltati contro Campbell e hanno pensato che avrebbe dovuto mostrare solidarietà alla sua ex co-protagonista e rifiutare l’offerta dello studio di tornare dopo aver saltato il film precedente a causa di una disputa salariale.

A Barrera è stata chiesta della situazione in una recente intervista: “Non ne abbiamo parlato molto. Penso che ognuno faccia le proprie scelte e ciò che ritiene sia meglio per sé. Rispetto pienamente ciò che le persone pensano di dover fare per continuare in questa vita”.