War World Hulks: il film sarebbe in fase di sviluppo presso i Marvel Studios

Sono ormai diversi anni che si parla di un film su World War Hulk, anche se con Thor: Ragnarok che prende in prestito pesantemente da Planet Hulk – e Bruce Banner che in seguito tornerà sulla Terra come “Hulk intelligente” – è ovvio che non si tratta di un adattamento diretto. Questo potrebbe spiegare perché da allora si è ipotizzato che si trasformi in World War Hulks (sì, Hulks). She-Hulk: Attorney at Law ha gettato le basi per questo, così come anche Captain America: Brave New World, ma il film non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Tuttavia, oggi abbiamo un aggiornamento positivo da parte dello scooper @MyTimeToShineH che afferma: “Posso confermare che un film su World War Hulks è in fase di sviluppo”. Sebbene come al solito questo tipo di indiscrezioni siano da prendere con le pinze, la cosa sembra promettente e suggerisce che il film farà parte della “Saga dei Mutanti”. Si è parlato anche di un film su Hulk vs. Wolverine, quindi forse il nuovo Logan del MCU sarà incaricato dal Dipartimento H di sconfiggere il Golia Verde?

Cosa potrebbe accadere in World War Hulk?

In ogni caso, World War Hulks potrebbe essere un film epico e, se le parole dello scooper si riveleranno corrette, un suo annuncio ufficiale potrebbe essere fatto già al San Diego Comic-Con o al D23 di quest’anno. “I Marvel Studios stanno preparando un progetto sulla Guerra Mondiale di Hulk, anche se non nel modo in cui la gente si aspetterebbe”, ha affermato la scorsa estate The Cosmic Circus, parlando del progetto come una cosa certa e aggiungendo anche dettaglis su quella che potrebbe essere la trama del film.

“L’idea è che Bruce Banner, che già in She-Hulk: Attorney At Law aveva parlato dei pericoli del sangue di Hulk, veda finalmente realizzarsi il suo peggior incubo: il governo degli Stati Uniti e i governi di tutto il mondo che creano i propri Hulk”. “Questo potrebbe essere il punto di rottura per Banner e potrebbe potenzialmente vedere il ritorno dell’Hulk Selvaggio che la gente ha desiderato vedere per tanto tempo, mentre si scontra con il Presidente Ross nei panni di Hulk Rosso, cosa che mi è stato detto accadrà prima che poi”.

Alla luce di tali indiscrezioni si può ripensare a come fino ad oggi siano state gettate le basi per tutto questo e il fatto che il tutto culmini con Hulk al centro della scena ha tutte le carte in regola per essere un grande film. Tuttavia, si tratta anche di un significativo allontanamento dai fumetti, che vedevano il gigante dichiarare guerra agli Illuminati e all’intero pianeta. Ad oggi, World War Hulk è un progetto non ancora confermato, ma i continui rumor a riguardo suggeriscono che potrebbe prima o poi essere annunciato, per la gioia dei fan.