American Primeval, le storie vere che hanno ispirato la serie tv

Lo chiamano il selvaggio West per una buona ragione. La nuova serie limitata di Netflix è American Primeval, uno sguardo sanguinoso e violento sui tentativi dei mormoni di insediarsi e costruire una casa nello Utah. Insieme ai mormoni ci sono quelli della tribù Shoshone e una donna (Betty Gilpin) e suo figlio che cercano di andare a ovest con una guida (Taylor Kitsch). In mezzo a tutto questo c’è nientemeno che il montanaro Jim Bridger.

Interpretato dal leggendario caratterista Shea Whigham, Bridger è il tessuto connettivo tra molti dei personaggi secondari di Primeval. In quanto tale, è come un buon playmaker, che prepara i personaggi della serie diretta da Peter Berg e scritta da Mark L. Smith a incontrarsi e interagire tra loro. È una versione leggermente meno minacciosa di Al Swearengen di Deadwood, ma altrettanto divertente e affascinante.

Tuttavia, Jim Bridger ha un’eredità importante nel West americano. Se questa settimana vi accingete a seguire American Primeval e volete saperne di più su uno degli uomini di montagna originali d’America, vi aiutiamo con questa pratica guida.

Qual è la storia di Jim Bridger prima di American Primeval?

Ole’ Jimmy nacque a Richmond, in Virginia, nel marzo del 1804 prima di trasferirsi a St. Louis. Rimasto orfano a 13 anni, fece un apprendistato da fabbro, ma rinunciò a questo per unirsi alla spedizione di William Henry Ashley per la cattura delle pellicce lungo il fiume Missouri, che portò avanti per circa 20 anni.

Bridger ha avuto un ruolo importante nell’incidente di Hugh Glass , come viene rappresentato in The Revenant – che, guarda caso, è stato scritto anche dallo sceneggiatore di Primeval Mark L. Smith. Si narra che facesse parte dell’equipaggio di Ashley quando il famoso orso attaccò Glass. Bridger, che nella storia viene identificato come Bridges (interpretato in The Revenant da Will Poulter), rimase nei paraggi con John Fitzgerald, aspettando che Glass morisse prima di prendere il fucile, il coltello e l’attrezzatura e fuggire dalla scena. Dopo che Glass era sopravvissuto, si mise alla ricerca di Fitzgerald e Bridger, trovando quest’ultimo in un accampamento alla foce del fiume Bighorn. Si dice che, data la giovane età di Briger, Glass lo perdonò.

Da lì, Bridger fu uno dei primi non indigeni a esplorare Yellowstone , spingendosi poi nella zona del Grande Lago Salato prima di stabilirsi e sviluppare l’area nota come Fort Bridger intorno al 1843. Bridger interagì anche con il Donner Party, che passò per il forte prima di dirigersi attraverso la famigerata Hastings Cutoff e rimanere intrappolato nell’inverno della Sierra Nevada.

Jim Bridger durante American Primeval

Gli eventi di American Primeval corrispondono piuttosto bene alla vita reale. Nel corso della serie, Bridger è effettivamente al comando del forte. Nel 1853, i Mormoni si presentarono con un mandato di arresto . Si dice che sia sfuggito alla cattura, tornando in Oriente. Si dice che i mormoni abbiano acquistato il forte per 8.000 dollari in monete d’oro, vendendolo al compagno di montagna e commerciante Luis Vázquez. Un atto notarile del libro dei registri di Salt Lake City conferma che il forte fu effettivamente venduto alla Chiesa LDS.

Jim Bridger dopo American Primeval

Dopo aver lasciato Fort Bridger, il montanaro servì come guida durante la guerra dello Utah prima di diventare la guida principale della spedizione Raynold, che esplorò e mappò tra il Territorio del Dakota e il fiume Yellowstone. Il maltempo impedì alla spedizione di raggiungere Yellowstone, ma esplorò l’area intorno a Jackson Hole.

Inoltre, Bridger esplorò e coltivò un’area che in seguito sarebbe stata conosciuta come Bridger Pass. Il percorso alternativo contribuì ad accorciare l’Oregon Trail. Il passo sarebbe poi diventato il percorso prescelto per una serie di itinerari diversi, tra cui il Pony Express, la Union Pacific Railground Overland Route e, infine, l’Interstate 80.

Da lì, Bridger servì come scout per il colonnello Henry B. Carrington durante alcune battaglie, prima di essere congedato nel 1868. A metà del 1870 divenne cieco e tornò nel Missouri. Qui la figlia Virginia si prese cura di lui fino alla sua morte, avvenuta il 17 luglio 1881, all’età di 77 anni.

Centinaia di anni dopo, Bridger tornerà sotto i riflettori (anche se il nostro preferito rimane il suo riferimento in Bastardi senza gloria , dove il tenente Aldo Raine di Brad Pitt dichiara di essere un diretto discendente di Bridger ) grazie ad American Primeval, dove la sua eredità di uno dei più grandi apripista d’America sarà ancora una volta immortalata.

American Primeval è una storia vera? La ricerca dietro lo show di frontiera

Cultura, religione e comunità si scontrano nella serie limitata American Primeval, una drammatizzazione straziante dello scontro mortale tra nativi, pionieri, soldati mormoni e governo degli Stati Uniti nel 1857.

Diretta dal regista e produttore esecutivo Pete Berg, dallo scrittore e produttore esecutivo Mark L. Smith e dal produttore esecutivo Eric Newman, la serie – ora in streaming su Netflix – è interpretata da Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Kim Coates, Shea Whigham, Saura Lightfoot-Leon e Shawnee Pourier.

Peter Berg ha trovato l’ispirazione per American Primeval nel 2020 dopo essersi imbattuto in una storia sulla guerra dello Utah. “Ho letto un articolo su una cosa chiamata Massacro di Mountain Meadows”, ha raccontato Berg a Netflix. “[Era] qualcosa che mi interessava e ho iniziato a fare molte ricerche in merito”.

Il produttore esecutivo ha contattato lo sceneggiatore di The Revenant, Smith, per dare corpo alla sua idea di uno show autentico e grintoso ambientato nella frontiera americana. A sua insaputa, le basi dello show erano già state gettate. Mentre lavorava al film del 2015 con Leonardo DiCaprio, Smith ha letto tutto sul pioniere Jim Bridger (che appare come un ragazzino in The Revenant) e ha scritto un pilot sulla figura storica nel 2016.

“Ho imparato molto sul suo personaggio”, ha detto Smith a Netflix. “Sapevo di volerlo esplorare di più e questo me ne ha dato l’opportunità”.

Smith ha ambientato la storia di American Primeval a Fort Bridger con il famoso montanaro 50 anni dopo gli eventi di The Revenant e il resto è, beh, storia. Ma quanto è vero American Primeval? Scopriamo di seguito i fatti reali della serie.

Quali personaggi di American Primeval sono basati su persone reali?

Jim Bridger (Shea Whigham)

Il pioniere realmente esistito si è trovato in mezzo a fazioni in guerra, tra cui i nativi, i mormoni e il governo degli Stati Uniti, dopo aver costruito Fort Bridger in una piccola città ai margini della civiltà.

Brigham Young (Kim Coates)

Young era l’allora leader della Chiesa mormone con un proprio esercito, la Legione di Nauvoo. “Per questo tipo di storia, era molto importante rimanere autentici”, ha dichiarato il produttore esecutivo Smith. “Anche per tutti i sermoni e i discorsi di Brigham Young, molti dei suoi dialoghi li ho presi direttamente dal testo – sermoni reali che aveva tenuto – e ho usato le sue esatte parole”.

Wild Bill Hickman (Alex Breaux)

Hickman era un noto uomo di legge e un membro della Legione di Nauvoo.

Uccello d’inverno (Irene Bedard)

Sebbene il capo tribù Shoshone sia un personaggio di fantasia nello show, è basato su un capo reale che “si dice fosse lesbica [e avesse] più mogli”, dice Berg.

James Wolsey (Joe Tippett)

Wolsey è ispirato a un uomo che “fu realmente giustiziato per il suo ruolo nel Massacro di Meadows”, rivela Newman. “C’è sempre un’aria di ispirazione [e] di autenticità in ogni personaggio. Non c’è nessuno nello spettacolo che sembri una costruzione che non avrebbe fatto parte della storia reale”.

Perché c’è un conflitto tra i mormoni, i militari e le tribù native in American Primeval?

Berg ha notato che in American Primeval non ci sono eroi o cattivi, ma solo persone che cercano di sopravvivere.

“Brigham Young e i mormoni sentono che l’esercito sta per attaccarli in qualsiasi momento, quindi hanno creato un proprio esercito chiamato Legione di Nauvoo”, ha spiegato. “L’esercito americano si preoccupa di far uscire i mormoni dal territorio dello Utah, quindi sono preoccupati di morire combattendo contro i mormoni. Le tribù Shoshone e Paiute sono state estromesse dalle loro terre da entrambe le parti, quindi si sentono pronte a morire. I minatori e i trapper di Fort Bridger vedono le loro vite estinguersi a causa di compagnie di trapper più grandi che arrivano e li spremono. Tutti sono in ansia fin dall’inizio e tutti lottano davvero per rimanere in vita”.

Il Massacro di Mountain Meadows è basato su un evento vero?

Nel primo episodio della serie, Sara (Betty Gilpin) e suo figlio Devin (Preston Mota) corrono alla ricerca di un riparo mentre le frecce sfrecciano nell’aria e i corpi cadono intorno a loro. La scena, che raffigura dei soldati mormoni vestiti da nativi che attaccano un gruppo di pionieri diretti a ovest, è ispirata a eventi reali.

“L’abbiamo scelta perché c’era un’intersezione tra alcune diverse nazioni native, il governo degli Stati Uniti, i mormoni e i cittadini americani che sentivano di avere il diritto di muoversi in questa zona”, ha spiegato Newman. “Il massacro di Mountain Meadows è avvenuto… ed è diventato, per i nostri scopi narrativi, un incidente che ha scatenato il conflitto per il nostro cast di personaggi”.

Smith ha aggiunto che il loro obiettivo era quello di rappresentare una narrazione equilibrata della storia. “È stato guidato dalla Legione di Nauvoo, ma dobbiamo capire che l’hanno percepito come una minaccia”, ha detto. “Stavano entrando per difendere il loro mondo. È solo un altro passo – un passo molto violento – nelle lunghezze a cui si sono spinti”.

La sequenza del Massacro di Mountain Meadows è stata un’impresa enorme, che ha richiesto circa quattro mesi di pianificazione e la presenza di circa 280 attori che hanno colpito tutti insieme.

“È molto violento, molto caotico”, ha osservato Berg. “Abbiamo progettato un’unica grande ripresa che dura circa sei o sette minuti. L’attacco si svolge in tempo reale e noi restiamo con Sara e Devin che cercano di sopravvivere. Questa era la strategia: Presentiamo visivamente questo evento attraverso gli occhi di questa donna. C’è stato un grande lavoro di blocco, di coreografia dell’azione, e poi di capire come e dove si muove la macchina da presa in una serie di cinque o sei inquadrature che dovevano essere montate insieme”.

Fort Bridger è basato su un luogo reale?

Sì. Negli anni Cinquanta dell’Ottocento, il vero Fort Bridger era un punto di scambio per chi migrava verso Ovest.

“Era usato da tutti i pionieri [e] dai Mormoni. Era un punto di sosta”, ha detto Smith. “Quando il presidente Buchanan decise di voler controllare Brigham Young e ciò che stava crescendo nello Utah, vi dislocò l’esercito. Fort Bridger era il punto di raccolta per tutti”.

È stato necessario uno sforzo di collaborazione per costruire il set di Fort Bridger nel Nuovo Messico, dove è stato girato American Primeval. “Ci sono centinaia di alberi massicci di 80 piedi che sono stati usati per costruire le mura intorno a Fort Bridger”, ha raccontato Berg. “Negli anni ’50 dell’Ottocento non c’erano attrezzi elettrici, quindi dovevano essere tagliati a mano con le asce, e i costruttori erano lì fuori ogni giorno a costruire il set con attrezzi manuali”.

Il set è stato costruito in scala maggiore rispetto al vero Fort Bridger, ha detto Smith, perché “volevamo che ci fosse molta vita lì. È diventato come un piccolo villaggio. C’erano negozi, un dentista e un medico, bagni e cose che si rifacevano a quel periodo. Fort Bridger ha assunto una vita propria”.

Perché Jim Bridger ha venduto Fort Bridger?

Nell’episodio 6, Jim Bridger vende il suo forte a Brigham Young e scompare nella natura selvaggia mentre il forte brucia. Anche questo episodio si basa su eventi reali.

“Fort Bridger era percepito come un’incredibile risorsa dall’esercito americano e dalla chiesa mormone in termini di capacità di difesa reciproca”, racconta Berg a Tudum. “Bridger lo sapeva e ha resistito il più a lungo possibile. [Accettò il miglior affare possibile e partì per un ultimo capitolo della sua vita”.

Smith spiegò che Brigham Young acquistò il forte per “prenderne il controllo personalmente. Non per profitto, necessariamente, ma per sbarazzarsene in modo che [l’esercito americano] non fosse in grado di usarlo”. A quel punto, per Brigham Young, era una difesa dal mondo esterno”.

Allora, i registi hanno effettivamente bruciato il set di Fort Bridger? “Ne abbiamo bruciato circa la metà”, racconta Berg. “Era basato su un evento vero”.

Quali ricerche sono state condotte per la realizzazione di American Primeval?

Per dare un’impronta di autenticità alla serie, i creativi di American Primevalsi sono rivolti a esperti in tutti gli aspetti della produzione. “Avevamo consulenti militari, consulenti mormoni, consulenti trapper, ed erano tutti sul set”, ha spiegato Berg. “Sono andato con Dudley Gardner, il curatore del museo Bridger, a Fort Bridger nel Wyoming per cinque giorni per approfondire la conoscenza della vita in quel forte”. Il PE ha poi visitato il luogo del massacro con Richard E. Turley Jr. coautore di Vengeance Is Mine: The Mountain Meadows Massacre and Its Aftermath, per saperne di più.

Berg si è anche rivolto a consulenti della Tribù Shoshone e della Tribù Paiute, gestiti dalla consulente culturale indigena e consulente del progetto Julie O’Keefe .

“Il mio compito nello show era quello di gestire team organizzati di esperti culturali delle tribù coinvolte”, ha dichiarato O’Keefe a Netflix. “Gli artigiani, i parlanti di lingue tradizionali di ogni tribù e gli esperti culturali sono stati ingaggiati per creare e consigliare ogni reparto. Ho anche fatto ricerche e usato la mia rete per creare accampamenti autentici per gli Shoshone, i Paiute meridionali e gli Ute con [la scenografa] Renée Read per le scenografie, e ho lavorato con [la costumista] Virginia Johnson per aiutare a produrre abiti tradizionali specifici per l’epoca per i personaggi principali e quelli di sfondo”.

Inoltre, ha “reperito materiali come pelle di bufalo, pelle di alce, pelle di daino, perline, tela larga e coperte, seguendo le foto e le ricerche fatte da Virginia e dagli altri team del dipartimento”.

Aggiunge Newman: “Tutto è stato orientato all’autenticità. Ogni reparto ha fatto un’enorme quantità di ricerche. Abbiamo dovuto realizzare tutti gli oggetti che vedete sullo schermo. Tutti questi elementi dovevano essere costruiti. È un lavoro che richiede molto tempo, ma è essenziale, perché se qualcuno si presenta con un capo d’abbigliamento o un’arma che non esisteva nel 1857, hai già perso”.

C’è qualcosa di vero nella storia di Abish?

L’arco narrativo di Abish (Lightfoot-Leon) è stato ispirato da testimonianze storiche di donne rapite dai nativi nell’attuale Utah. “Volevamo esplorare l’idea di questa giovane donna mormone che viene spinta in una vita e in un matrimonio che non aveva richiesto e che, per destino, finisce in un mondo molto diverso e non si assimila mai del tutto”, spiega Berg.

Cosa dovrebbero trarre gli spettatori da questa storia?

“Penso che il trionfo umano, il rafforzamento del bene di cui le persone sono capaci, sia molto importante per me come per Pete”, dice Newman. “L’altra parte di ciò che conta per me è l’importanza di uno sguardo anti-nostalgico e veritiero sulla nostra storia. Sono stato un grande fan di A People’s History of the United States di Howard Zinn, perché è stata la prima volta che mi sono confrontato con quella che ritenevo essere la verità. Che questi occhiali rosa con cui vediamo il passato, dal primo Ringraziamento in poi, sono una bugia. È una menzogna che serve a farci sentire bene su questo percorso davvero aspro e brutale che abbiamo intrapreso”.

E aggiunge: “Penso che ci rendiamo un cattivo servizio guardandolo in questo modo, perché ci impedisce di vederlo [accadere] di nuovo”.