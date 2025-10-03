HomeCinema News2025

Sherlock Holmes 3, Eddie Marsan non è fiducioso verso un terzo capitolo

Di Chiara Guida

-

robert downey jr.

Dopo ciò che ha detto Susan Downey in merito a Sherlock Holmes 3, Eddie Marsan, che nei film precedenti interpreta l’Ispettore Lestrade, ha rilasciato delle dichiarazioni in decisivo contrasto con quanto riferito dalla produttrice.

Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry, Eddie Marsan e altri, i due film del franchise sono stati un successo al botteghino e hanno mantenuto una fedele base di fan. Sherlock Holmes 3 è entrato in fase di sviluppo dopo Gioco di ombre, ma il progetto è notoriamente fermo da oltre un decennio, mentre la programmazione di Downey era dominata dall’MCU.

La produttrice Susan Downey ha fornito un importante aggiornamento su Sherlock Holmes 3, suggerendo che il cast e la troupe sono ancora decisi a realizzare questo film in futuro, ma stanno ancora definendo la trama. Tuttavia, Eddie Marsan ne è meno convinto. Prima che la notizia dell’aggiornamento di Downey si diffondesse, Marsan aveva espresso i suoi dubbi in merito: “Ogni anno sento dire che lo faranno, lo faranno, lo faranno, e non succede mai. Non lo so. Non so se succederà mai.”

I fan dei film di Sherlock Holmes di RDJ hanno motivo di essere scettici, visto che è passato così tanto tempo dall’ultimo capitolo, e non appena Downey ha apparentemente concluso con l’MCU, ha accettato di interpretare il nuovo ruolo del Dottor Destino in Avengers: Doomsday. In poche parole, i sequel diretti che non sono dei reboot o dei soft reboot raramente hanno una pausa così lunga.

Questo significa anche che il cast potrebbe essersi allontanato da tempo dal progetto e non essere più interessato a tornarci, anche se Downey e Law sembrano ancora affezionati. Gli ex collaboratori non comunicano necessariamente ogni giorno su un franchise inattivo da tempo, quindi è possibile che Sherlock Holmes 3 stia per debuttare e Marsan non ne è ancora a conoscenza.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
