Spider-Man: Beyond The Spider-Verse di nuovo sul calendario delle uscite SONY: arriverà nel 2027

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse della Sony Marvel, il terzo della loro trilogia animata, ha finalmente di nuovo una data di uscita prevista. Il pubblico può aspettarsi che il film esca nelle sale il 4 giugno 2027.

Il film, che originariamente aveva una data di uscita nelle sale il 29 marzo 2024, è stato posticipato a causa degli scioperi. Ciò è dovuto al fatto che un certo numero di voci fuori campo non erano disponibili. Inoltre, ci vuole molto lavoro per far funzionare questi titoli animati innovativi. Ci è stato detto alla première di Spider-Man: Across the Spider-Verse a giugno 2023 che la copia sullo schermo era letteralmente bagnata, essendo stata bloccata solo pochi giorni prima.

Questi film animati hanno un enorme successo: il primo capitolo del 2018, Spider-Man: Un nuovo Universo, ha ricevuto un Oscar per il miglior film d’animazione e anche il sequel del 2023 Spider-Man: Across the Spider-Verse ha ottenuto la nomination. Insieme, entrambi i film hanno incassato 1,08 miliardi di dollari.

Beyond the Spider-Verse è diretto da Bob Persichetti e Justin K. Thompson e scritto da David Callam, Phil Lord e Christopher Miller. Lord e Miller producono con Amy Pascal, Avi Arad e Jinko Gotoh.

I registi che si sono presentati sul palco del Cinema-Con hanno stuzzicato i fan dicendo che Miles Morales è in fuga e che i suoi amici come Gwen potrebbero non essere in grado di salvarlo. Come i fan ricorderanno alla fine di Across the Spider-Verse, Miles ha scoperto che una versione parallela di lui si era trasformata nel malvagio Prowler in un’iterazione della Terra in cui manca uno Spider-Man e presenta una New York City senza legge.

“Tutti continuano a dirmi come dovrebbe andare la mia storia”, dice Miles nel primo sguardo rivelato ai partecipanti al CinemaCon. In sintesi, sarà senz’altro un’emozionante conclusione della trilogia.