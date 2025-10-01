Spider-Man: Brand New Day, un nuovo video dal set potrebbe anticipare l’arrivo di Hulk

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono riprese e finalmente possiamo dire addio al co-protagonista del film: il carro armato! Avvistato per la prima volta sul set a Glasgow, in Scozia, il veicolo sarà chiaramente parte integrante di una scena importante del prossimo film dell’MCU. Naturalmente, anche una sequenza che nel film durerà solo pochi minuti può richiedere settimane di riprese, quindi non ci aspettiamo che un carro armato sia una minaccia ricorrente per Spider-Man quando tornerà il prossimo anno.

Ci sono diverse voci su chi guidi questo veicolo, da The Punisher a Scorpion, ma abbiamo buoni motivi per credere che l’inseguimento finisca con un’evasione dalla prigione. In un video ora rimosso da X (ma ci sono queste foto), si vede che quando il carro armato si ribalta, esplode. Nella scena è coinvolto anche il Dipartimento di Controllo dei Danni e i fan hanno ipotizzato che sia Hulk a ribaltare il veicolo e ad aiutare inavvertitamente le minacce di strada che Spider-Man ha affrontato dall’ultima volta che lo abbiamo visto ottenere la libertà.

Gran parte di Spider-Man: Brand New Day rimane un mistero per noi, e si vocifera che un teaser trailer potrebbe essere proiettato prima di Avatar: Fuoco e Cenere e Anaconda questo dicembre. Non resta dunque che attendere di poter avere maggiori novità sul film, con la speranza che dei primi filmati ufficiali possano essere condivisi quanto prima e forniscano chiarimenti su ciò che effettivamente il film conterrà.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.