Spider-Man: Brand New Day, un video dal set mostra riprese di una fuga di prigione

Spider-Man: Brand New Day promette di essere il film che molti fan hanno sognato di vedere per anni. Sebbene il debutto dell’Uomo Ragno nell’MCU nel film Captain America: Civil War del 2016 sia stato motivo di festa, il fatto che Spidey sia stato preso sotto l’ala protettrice di Iron Man ha portato ad alcuni grandi cambiamenti rispetto ai fumetti. Il prossimo film sembra però destinato a riportare Peter Parker alle sue origini di ragazzo di strada, con The Punisher, Scorpion, Tombstone e altri personaggi che avranno un ruolo chiave nella prima avventura di Spider-Man fedele al fumetto.

Naturalmente, ci saranno ancora almeno un paio di Avengers presenti, con Hulk di Mark Ruffalo e la Yelena Belova di Florence Pugh che appariranno entrambi in Spider-Man: Brand New Day. All’inizio di quest’anno abbiamo appreso che c’erano piani per girare scene che coinvolgevano Scorpion, il Dipartimento di Controllo dei Danni e un’evasione dalla prigione. Sembra che sia proprio questo ciò che la Marvel Studios sta girando ora, sulla base dell’ultimo video dal set (lo si può vedere qui).

Secondo lo scoop di Daniel Richtman, “Stanno attualmente girando una scena con il carro armato che entra nella prigione con Scorpion”. Se questo è vero, possiamo supporre che non ci sia The Punisher all’interno del carro armato… a meno che non voglia far evadere Mac Gargan per ucciderlo. Ci sono molte cose che non sappiamo su Spider-Man: Brand New Day e, anche se possiamo mettere insieme alcuni frammenti dalle foto dal set e da indiscrezioni come questa, questo film porterà quasi certamente l’Uomo Ragno in luoghi sorprendenti.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.