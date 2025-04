Star Wars: sei film sono ufficialmente in fase di sviluppo

L’iconico franchise di fantascienza Star Wars ha preso il via nel 1977, generando un vasto impero multimediale. Fino ad oggi i film cinematografici sono stati in gran parte limitati alle trilogie di punta, anche se negli ultimi anni si è assistito a una maggiore sperimentazione di lungometraggi spinoff e prequel, tra cui Rogue One e Solo. Tuttavia, nonostante siano stati annunciati molti film in sviluppo, non ci sono stati film di Star Wars nelle sale dal debutto di L’ascesa di Skywalker nel 2019.

Durante la Star Wars Celebration che si sta svolgendo a Tokyo, in Giappone, è ora stato però confermato che sei attesi episodi del franchise fantascientifico sono ancora in fase di sviluppo. Questi titoli, condivisi da Kathleen Kennedy e Dave Filoni, sono il prossimo film incentrato su Rey e diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, i capitoli diretti da Taika Waititi e James Mangold e la trilogia scritta da Simon Kinberg. Questi titoli si aggiungono a film già confermati come Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling, diretto da Shawn Levy e The Mandalorian & Grogu diretto da Jon Favreau con Pedro Pascal.

LEGGI ANCHE: Ryan Gosling e Shawn Levy presentano Star Wars: Starfighter!

Cosa significa questo per il futuro di Star Wars

Non sono ancora stati condivisi nuovi dettagli sui sei film di Star Wars in arrivo, anche se è possibile che vengano forniti ulteriori aggiornamenti man mano che l’evento prosegue. Sebbene siano stati fatti pochi annunci sui film da quando sono stati originariamente annunciati, il fatto che siano stati così orgogliosamente rappresentati alla Star Wars Celebration implica che c’è una significativa fiducia interna sul fatto che lo sviluppo continuerà a ritmo sostenuto e che i film arriveranno davvero nelle sale. Alla luce di queste implicazioni, sembra probabile che i progetti non siano stati modificati in modo sostanziale rispetto a quando sono stati originariamente annunciati.

Se così fosse, il progetto di Sharmeen Obaid-Chinoy sarà un film sul Nuovo Ordine Jedi incentrato su Rey (Daisy Ridley), uno dei personaggi principali del franchise a partire da Episodio VII – Il risveglio della forza. Mentre non si sa molto del prossimo film di Waititi o della trilogia di Simon Kinberg, che a un certo punto si vociferava dovesse andare dall’Episodio X all’Episodio XII, il film di James Mangold dovrebbe invece andare ad esplorare le origini dell’ordine Jedi e la nascita della Forza. Il futuro sembra entusiasmante per il franchise, non resta a questo punto che attendere maggiori novità.