I Peccatori: la spiegazione del finale del film con Michael B. Jordan

Il finale di I Peccatori (qui la recensione) – il nuovo film di Ryan Coogler – sottolinea l’importanza della musica e dell’amore di fronte a minacce mostruose e a pericoli incombenti. Ambientato nel Mississippi del 1932, il film segue i fratelli gemelli Smoke e Stack (entrambi interpretati da Michael B. Jordan), insieme al loro cugino chitarrista Sammie (Miles Caton), mentre aprono un nuovo juke joint. Tuttavia, la serata viene rovinata dal vampiro Remmick (Jack O’Connell), che cerca di rivendicare il potere che Sammie possiede come musicista.

Alla fine del film, quasi tutti i personaggi di I Peccatori sono stati uccisi, anche se due sopravvissuti chiave compaiono nella prima scena post-credits con grande effetto. Questo sottolinea i temi del film e pone le basi per una potenziale continuazione. In questo articolo esploriamo come il finale di I Peccatori espande i temi del film rivelando le vere motivazioni dei vampiri e chi il film considera la vera minaccia finale.

Perché Remmick cerca Sammie in Sinners

Remmick vuole avere accesso alle abilità musicali di Sammie in I Peccatori, e questo gli permette di attaccare il nuovo juke joint creato da Smoke e Stack. Remmick incontra il gruppo per pura coincidenza e lo ammette a Smoke alla fine del film. Era in fuga dai nativi americani quando ha incontrato Bert e Joan, che ha trasformato in vampiri prima che potessero partecipare a un attacco KKK al juke joint. Attirato dalla musica di Sammie, Remmick rivela che egli è una delle persone in grado di suonare la musica in modo così veritiero da collegare gli spiriti di epoche diverse.

Remmick vuole accedere a questo potere, perché gli permetterebbe di riconnettersi con gli spiriti dei suoi cari scomparsi da tempo. Per questo vuole entrare nel juke joint e si offre di risparmiare gli altri solo se gli consegnano Sammie. È una motivazione sorprendentemente emotiva per il vampiro, che sembra desiderare sinceramente di creare la propria “tribù” e cerca di riconnettersi con coloro che ha perso. Sebbene questa motivazione comprensibile sia stata distorta dal suo appetito e dai suoi tratti mostruosi, conferisce a Remmick una sorprendente dose di umanità come antagonista.

I veri cattivi di I Peccatori

Sebbene gran parte dell’ultima parte del film sia dedicata ad affrontare Remmick e i suoi compagni vampiri, la sua morte per mano di Smoke non pone fine al film. Piuttosto, la vera minaccia di cui Smoke ha sempre diffidato ritorna finalmente sotto forma di una banda di razzisti. Guidato da Hogwood (David Maldonado), il gruppo si rivela affiliato alla sezione locale del KKK. Sebbene Smoke avesse cercato di evitare che le tensioni ribollissero rifiutandosi di servire persone che sembrano bianche nel suo locale, Hogwood e i suoi uomini non si fanno problemi a sparare a persone innocenti.

Questa visione bigotta e odiosa viene presentata come una qualità davvero mostruosa, persino agli occhi di un vampiro come Remmick. Il male antico implica che la sua famiglia sia stata tra quelle cacciate dall’Irlanda secoli prima degli eventi di I Peccatori, il che gli conferisce una certa empatia per la comunità afroamericana, troppo spesso presa di mira da altri. In particolare, mentre la sua morte è accompagnata da una certa dose di tragica consapevolezza, il massacro degli uomini del clan da parte di Smoke è presentato come un momento più evidente di catarsi violenta, suggerendo che il film ha molta più simpatia per Remmick che per Hogwood.

Cosa succede a Smoke nel finale di I Peccatori

Smoke è uno degli unici personaggi che sopravvive effettivamente agli eventi della fatidica notte di Sinners, assicurandosi che Sammie sopravviva. Tuttavia, Smoke decide di rimanere indietro e di uccidere i membri del KKK che avevano intenzione di massacrare tutti i presenti al juke joint. Sebbene Smoke si comporti molto bene nello scontro a fuoco che ne consegue e uccida tutti i membri del KKK, viene ferito al fianco da uno degli uomini mentre cercano di fuggire. Sebbene la ferita non sembri immediatamente mortale, il finale del film suggerisce che Smoke non è sopravvissuto allo scontro.

Prima dell’inizio del combattimento, Smoke si toglie il ciondolo che Annie gli ha fatto per proteggerlo mentre era all’estero nella Prima Guerra Mondiale. L’astuccio sembra persino aiutare a respingere Stack quando cerca di mordere Smoke. Senza l’astuccio, Smoke viene ferito a morte, ma vede lo spirito di Annie e della loro figlia defunta. Dopo aver lasciato cadere la sigaretta per non sporcarla di “fumo”, Annie gli porge la bambina e si rivolge a lui con il suo vero nome, Elijah. Ciò implica che Smoke muore per la ferita, ma è in pace con Annie e la loro figlia.

Sammie non rinuncia al blues

Sammie si trova tra due mondi in I Peccatori, che lo spingono in direzioni diverse per quanto riguarda le sue ambizioni musicali. Mentre suo padre e Smoke credono entrambi che Sammie dovrebbe rinunciare a qualsiasi sogno di diventare un musicista a causa del modo in cui attira il male e la disperazione, Sammie crede fermamente nel potere della sua musica. Questo in parte perché ha un’affinità naturale con essa, ma è anche dimostrato più volte nel film che gli altri lo vedono veramente solo quando suona.

I legami di Sammie con Stack, Delta Jim e Pearline sono tutti radicati nelle sue capacità musicali, che lo trasformano da bravo ragazzo a uomo capace. La sua musica può trascendere il tempo e lo spazio, collegandolo ad altri che sono morti prima di lui e che nasceranno dopo di lui. Come si evince dalla sua lunga carriera di successo nei momenti finali del film, Sammie non potrebbe mai rinunciare a questa parte di sé, nonostante l’orrore di ciò a cui ha assistito. C’è un motivo per cui Sammie crede che tutto ciò che ha vissuto prima dei vampiri sia stato il giorno più bello della sua vita, spiegando perché non ha mai abbandonato la musica.

Come la sopravvivenza di Stack e Mary prepara un potenziale sequel

Una delle regole stabilite per i vampiri in I Peccatori è che sono connessi a un livello profondo ed empatico, ma non dipendono da un capo vampiro. L’uccisione di Remmick non guarirà le persone che ha maledetto con il vampirismo. Tra queste ci sono la Mary di Hailee Steinfeld e Stack, che probabilmente sono state ferite dalla morte di Remmick. Tuttavia, entrambi erano già fuggiti dalla battaglia – una Mary inorridita è scappata quando ha visto Annie morire, mentre Smoke ha risparmiato Stack a condizione che lasciasse in pace Sammie – e hanno trovato delle ombre in cui nascondersi quando il sole è sorto e ha ucciso tutti gli altri vampiri presenti.

Come viene rivelato nella scena post-credits, Mary e Stack sono ancora vivi negli anni ’90, essendosi apparentemente adattati ai tempi e nascondendosi in bella vista come vampiri immortali. Si tratta di una rivelazione avvincente, che getta le basi per ogni sorta di sequel. È stato anche mostrato che la coppia è apertamente romantica e ha la sicurezza di mostrare le zanne, il che suggerisce che hanno trascorso l’ultimo mezzo secolo adattandosi al loro nuovo stato e diventando autonomi. Un sequel di I Peccatori potrebbe facilmente rivisitare questi due personaggi, rivelando cosa è successo loro e dove sono andati dopo gli eventi del film.

Il vero significato di Sinners

I Peccatori è un’efficace rivisitazione delle convenzioni di una tipica storia di vampiri, che utilizza la metafora delle tribù immortali come risposta ai pregiudizi subiti dalle persone di colore in America. L’apparente convinzione di Remmick che chiunque possa essere un vampiro è apparentemente genuina. Bert e Joan abbandonano l’odio razziale quando vengono trasformati in vampiri e tutti sembrano felici di abbracciare Remmick. Tuttavia, le sue azioni sembrano anche assimilare persone come Stack e Mary, che in precedenza erano molto più a loro agio nel juke joint con i loro amici e i loro cari.

In un certo senso, gli unici a trarre vantaggio dalla battaglia sono i bigotti come il KKK, che ottengono esattamente ciò che volevano all’indomani del massacro dei vampiri. È questo che rende la decisione di Smoke di ucciderli tutti così significativa, perché è un rifiuto di lasciare che quel tipo di odio si guadagni una vittoria. Sotto tutta questa violenza e tensione c’è una storia d’amore. Le relazioni tese che Smoke e Stack hanno con Annie e Mary vengono affinate e alla fine riparate, a significare la loro capacità di andare oltre ciò che erano per abbracciare la persona con cui vogliono stare.

Il matrimonio tra i Chow, la nascente storia d’amore tra Sammie e Pearline, persino i brevi frammenti del rapporto tra Cornbread e sua moglie, sono tutti esempi di come l’amore possa migliorare le situazioni difficili. Questo amore si estende anche ai legami familiari, con Sammie, Smoke e Stack che hanno un chiaro legame che ha ancora un impatto su Sammie e Stack decenni dopo. Questo amore è ciò che li fa andare avanti nel mondo di I Peccatori, anche quando vampiri e bigotti cercano di bruciare tutto ciò che li circonda.